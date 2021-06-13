أخبار اليمن : حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدة

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حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان 120 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدةارتكبت قوى العدوان 120 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق 14 طائرات تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والدريهمي والتحيتا وغارتين للطيران التجسسي على الجبلية. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا ثمانية خروقات بقصف مدفعي لـ52 قذيفة و94 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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