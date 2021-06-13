إسرائيل.. الكنيست يقر حكومة بينيت بفارق صوت واحد

أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بفارق صوت واحد فقط.
وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا ضد 59 لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة نفتالي بينيت.
وسوف يتولى نفتالي بينيت القومي المنتمي لأقصى اليمين رئاسة الحكومة التي تضم أحزابا من اليمين واليسار لمدة عامين، قبل أن يتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة لعامين مماثلين.
ويقول مراقبون إن نفتالي بينيت، الحليف السابق لنتنياهو، بات رئيسا للوزراء، وزعيما لائتلاف "متنوع وهش" يتألف من ثمانية أحزاب ذات اختلافات أيديولوجية عميقة.
وفي أعقاب ذلك، أدى نفتالي بينيت اليمين رئيسا لوزراء إسرائيل، لينهي بالتالي 12 عاما من رئاسة بنيامين نتانياهو للحكومة.
يشار إلى أن نتانياهو سيستمر رئيسا لحزب الليكود وسيقود المعارضة.
ووضعت الموافقة على الحكومة الجديدة حدا لعامين من الشلل السياسي شهدت إسرائيل خلالهما أربعة انتخابات.
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