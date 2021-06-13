بايدن عن رفضه عقد مؤتمر صحفى مع بوتين: الأمر ليس سباقا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن للصحفيين فى ختام قمة دول مجموعة السبع فى بريطانيا، اليوم الأحد، إن "الأمر ليس سباقا بشأن من يستطيع القيام بأداء أفضل فى مؤتمر صحفى نحاول خلاله أن يحرج واحدنا الآخر. الأمر يتعلق بتوضيح موقفى بدرجة كبيرة بشأن شروط تحسين العلاقة مع روسيا. لا نسعى إلى نزاع".

وتعهد الرئيس الأمريكى أن يكون "واضحا بدرجة كبيرة" مع بوتن، خلال محادثاتهما المرتقبة بشأن مجموعة قضايا تثير قلق الولايات المتحدة حيال موسكو، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

واعترف بايدن أن الرئيس الروسى كان محقا فى قوله إن العلاقات بين بلديهما تدهورت.

وأضاف: "اسمحوا لى أن أوضح أنه على حق. لقد تدهورت، ويعتمد الأمرعلى كيفية تصرفه بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما لم يفعله فى كثير من الحالات".