جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "الحرة الأمريكية"، قال بايدن: إدارتى ملتزمة بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين وشعوب المنطقة. ومنح أعضاء الكنيست الإسرائيلى، مساء اليوم الأحد، الثقة لحكومة التغيير برئاسة نفتالى بينيت، خلفا لبنيامين نتنياهو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يهنئ الحكومة الإسرائيلية الجديدة ويتطلع للعمل معها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.