فيديو.. بايدن وزوجته فى ضيافة الملكة إليزابيث بقلعة وندسور

جدة - نرمين السيد - احتسى الرئيس الأمريكى جو بايدن وزوجته جيل، الشاى مع الملكة إليزابيث فى قلعة وندسور، اليوم الأحد، فى نهاية قمة مجموعة السبع، فيما يختتم الرئيس الأمريكى زيارة بريطانيا فى أول جولة دولية منذ توليه منصبه.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، رحبت ملكة بريطانيا (95 عاما)، التى كانت ترتدى ملابس زهرية زاهية، ببايدن وزوجته فى باحة القلعة، منزل العائلة المالكة منذ ما يقرب من ألف عام، حيث تقضى معظم وقتها منذ تفشى جائحة فيروس كورونا.

ولقى الرئيس الأمريكى والسيدة الأولى ترحيبا حارا طغت عليه الفخامة البريطانية حيث ألقى حرس الشرف التحية الملكية وجرى عزف النشيد الوطنى الأمريكى.

وفور وصوله، أجريت للرئيس الأمريكى مراسم استقبال رسمية فى قصر ويندسور، وبدا الارتياح واضحا على الرئيس والملكة وهما يتجاذبان أطراف الحديث، قبل أن يتوجها لعقد اجتماع خاص داخل القلعة.

والتقت الملكة بالفعل مع بايدن وزوجته خلال زيارتهما لبريطانيا، عندما استضافت حفل استقبال لقادة مجموعة السبع وزوجاتهم، مساء الجمعة، فى كورنوال على الطرف الجنوبى الغربى من إنجلترا حيث عقدت القمة.

وقالت جيل بايدن بعد وصولهما إلى بريطانيا يوم الخميس: "أتطلع أنا وجو للقاء الملكة.. هذا جزء مثير من زيارتنا".

وأصبح بايدن والسيدة الأولى رابع رئيس أمريكى مع زوجته تستقبلهم الملكة فى وندسور، حيث استقبلت ترامب وزوجته فى عام 2018، وأوباما وزوجته فى عام 2016، والرئيس جورج دبليو بوش وزوجته فى عام 2008، وريجان وزوجته عام 1982.

وبرغم رحيل الأمير فيليب زوج الملكة عن عمر 99 عاما فى أبريل بعد زواج دام لأكثر من 70 عاما فقد أظهرت الملكة عزمها على الاستمرار فى مهامها الرسمية خلال قمة مجموعة السبع.

وتقيم الملكة فى قصر ويندسور بغرب لندن، منذ بدء انتشار فيروس كورونا فى بريطانيا فى مارس 2020.

وبايدن هو الرئيس الأمريكى الثالث عشر الذى تلتقى به الملكة، البالغة من العمر 95 عاما، والأطول بقاء على العرش فى بريطانيا، وهو أول لقاء رفيع للملكة منذ وفاة زوجها الأمير فيليب فى أبريل.