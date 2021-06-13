رابط التقديم في برنامج هيئة السوق المالية برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين؛ حيث أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021؛ وذلك بهدف تنمية وتطوير سوق المال، الذي لا يتم إلا من خلال تأهيل الشباب الخريجين، لذلك تركز على تعزيز مستويات المعرفة لديهم، بالإضافة إلى تطوير المهارات الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية، والهدف الرئيسي من ذلك هو مساعدتهم على إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، الأمر الذي يحقق التطوير في سوق المال.

رابط التقديم في برنامج هيئة السوق المالية برنامج تأهيل الخريجين

أعلنت هَيئة السوق المالية عن فتح باب التقديم في برنامج هيئة السوق المالية من أجل تطوير مهارات الشباب في مجال الأوراق المالية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 يونيو، وحتى الرابع من شهر يوليو 2021، ويستطيع الشباب ممن ينطبق عليهم شروط التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين التقديم من خلال الرابط الرسمي cma.org.sa.

شروط التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

أعلنت السوق المالية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق ببرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين، والتي جاءت كالتالي:

يشترط على المتقدمين التفرغ التام للبرنامج.

يجب أن تكون جنسية المتقدم هي الجنسية السعودية.

يجب أن تكون الشهادة العلمية معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

يشترط ألا يزيد عمر الخريجين عن 27 عام، وألا تزيد المدة على تاريخ التخرج عن سنتين، وذلك بالنسبة لمواليد 3 /9 /1994 م.

تقديم نتائج اختبار مستوى اللغة الإنجليزية ولكن بشرط ألا يقل عن الدرجات المحددة لكل اختبار.

تقديم نتائج اختبار القدرات العامة “قياس”، واختبار التحصيلي المعتمدة من المركز الوطني للقياس.

اجتياز المقابلات الشخصية.

وقد أشارت الهيئة إلى أنه يجوز للمتقدم تقديم خطاب من الجامعة موضحًا به تاريخ التخرج، كما أكدت على ألا يقل المعدل التراكمي عن جيد جدًا أو ما يعادله.

مزايا برنامج هَيئة السوق المالية

يقدم برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين العديد من المميزات للمشتركين، أهمها:

يقدم للطلاب مكافأة شهرية، ولكن تتوقف قيمتها على الدرجة العلمية؛ حيث يحصل طلاب البكالوريوس على 85000 ريال سعودي، بينما يحصل طلاب الماجستير على 11000 ريال سعودي.

تسجيل في التأمينات الاجتماعية.

تقديم تأمين طبي ولأفراد الأسرة.

حصول المتدرب على دورات تدريبية داخل الهيئة.

تطوير الطالب على المستوى الشخصي والمهني.

تعزيز واكتساب خبرات جديدة في مجال السوق المالية.

تعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.

في النهاية نكون تعرفنا على مواعيد التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين، بالإضافة إلى رابط التقديم في برنامج هيئة السوق المالية.