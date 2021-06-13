رابط تقديم الحج 2021 وموعد بداية وانتهاء التقديم عبر موقع وزارة الحج والعمرة

تقديم الحج 2021، يتسارع الكثير من المسلمين داخل الممكلة العربية السعودية إلى البحث عن رابط تقديم الحج 2021، وذلك لأن وزارة الحج والعمره قامت اليوم بفتح باب التقديم على الحج، لمن يرغب في التسجيل هذا العام لأداء مناسك الحج، وقد اشترطت المملكة هذا العام أيضا أن يكون الحجاج بها من داخل المملكة سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين الموجودين بداخلها، حيث أن الممكلة قد قامت بوقف عمليات الطيران وبالتالي فهي لن تستقبل اي وافدين جدد في تلك الفترة، ولذلك لن يتمكن أي شخص خارج المملكة من التقديم على الحج لهذا العام.

تقديم الحج 2021

بعد فتح باب تقديم الحج 2021، يبحث الراغبين في الحج هذا العام عن الموقع الخاص بالتقديم، حيث أن وزارة الحج والعمرة قد اشترطت أن لا يزيد عدد الحجاج لهذا العام عن 60 الف حاج فقط، وذلك لحماية جميع الحجاج من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وذلك مع الاخذ بكافة الإجراءات الاحترازية أيضا للوقاية من الإصابة بالفيروس، ويمكن التقديم على الحج عن طريق زيارة موقع وزارة الحج والعمره، واتباع مجموعة من الخطوات، ولكن يجب أن يتم هذا الأمر قبل يوم الاربعاء الموافق 23 من شهر يونيو الجاري وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا، حيث أن باب التقديم سوف يتم غلقه في هذا الوقت.

رابط تقديم الحج 2021

نقدم لكم رابط تقديم الحج 2021، حيث أن المملكة قد حددت رابط معين يمكن من خلاله أن يقوم كل الراغبين في الحج والمتواجدين داخل أراضي المملكة فقط بالتسجيل من خلاله، ويمكن إتمام عملية التسجيل عن طريق زيارة موقع وزارة الحج والعمرة، ثم انتظار قبول المتقدم على الحج لهذا العام أم لا، وذلك نظرا لأن عدد الحجاج لهذا العام لن يزيد عن 60 الف حاج فقط حفاظا على سلامة الحجاج.