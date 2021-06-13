موعد التسجيل في الحج 1442 وكيفية التسجيل عبر موقع وزارة الحج والعمرة

موعد التسجيل في الحج 1442، يستاءل العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية عن موعد التسجيل في الحج 1442، حيث أن وزارة الحج والعمرة قد فتحت اليوم باب التسجيل على الحج وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، ويرغب الكثيرون في التعرف على موعد انتهاء التسجيل، ونقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد انتهاء التسجيل، كما سوف نستعرض لكم أيضا رابط التقديم على الحج لهذا العام، وجدير بالذكر أن الحجاج هذا العام سوف يكونوا من داخل المملكة فقط، وذلك حفاظا على سلامة جميع المتواجدين داخل أرض المملكة.

موعد التسجيل في الحج 1442

بعد التساؤل عن موعد التسجيل في الحج 1442، نقدم لكم موعد بداية وانتهاء التسجيل، حيث أن التسجيل على الحج قد بدأ اليوم الاحد الموافق 13 يونيو، وقد بدأ هذا التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وقد أشارت وزارة الحج والعمرة أن باب التسجيل سوف يتم غلقه في تمام الساعة العاشرة مساءا وذلك في يوم 23 يونيو، أي أن التسجيل سوف يستمر لمدة عشر أيام، وتبدأ عملية شراء باقات الحجز في يوم الجمعة الموافق 25 يونيو، وإليكم في الفقرة التالية رابط التقديم على الحج لهذا العام.

رابط التسجيل في الحج 1442

بعد التعرف على موعد التسجيل في الحج 1442، نقدم لكم رابط التقديم عليه، حيث قد حددت المملكة رابط رسمي معين، يستطيع المواطن أو المقيم في المملكة أن يقدم من خلاله على الحج لهذا العام، ويمكن التقديم عن طريق زيارة موقع وزارة الحج والعمرة، ثم اتباع بعض الخطوات وتسجيل بعض البيانات المطلوبة، ومن ثم انتظار القبول في الحج لذلك العام أم لا، ويجب التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح لعدم التعرض لحدوث خطأ يعوق عملية التقديم.