رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حددت شركة المصرية للاتصالات رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مُحددة موعد الدفع لشهر أبريل ومايو ويونيو وسيتم البدء في سداد هذه الفاتورة بدءًا من يوم 15 يوليو القادم وفتح فترة للسداد، ولكن إن قمت بسداد فاتورة شهر أبريل فعند استعلامك عن الفاتورة ستظر لك رسالة محتواها ( لا توجد فواتير مستحقة).

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن تفعيل رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ووضحت العديد من الطرق للاستعلام عن الفاتورة ودفعها، فيمكن الاتصال برقم خدمة العملاء 111 أو الاستعلام عن طريق الشبكة، وعن طريق الاسم ورقم التيلفون يمكن الاستعلام والدفع فورًا، ويتم الاستعلام بالطريقة التالية:

الدخول إلى موقع شركة المصرية للاتصالات.

كتابة رمز المقاطعة الخاصة به.

كتابة رقم الهاتف الأرضي.

النقر على كلمة عرض الفاتورة.

ظهور صفحة النتيجة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق دفع الفاتورة

يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والاستعلام عن الفاتورة برقم الهاتف، والجميل أن الشركة أتاحت الكثير من الطرق للدفع منها الدفع وأنت مكانك في المنزل، أو إما الدفع عن طريق المنافذ مثل فودافون كاش ومن خلال السنترال، أو عن طريق الفيزا أو المستر كارد ، وبعدها يتم الدفع الفوري للفاتورة بالطريقة التالية: