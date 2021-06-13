استخراج كشف نقاط الفصل الثاني امتحانات 2021 موقع فضاء اولياء التلاميذ

استخراج كشف نقاط الفصل الثاني نتابع اليوم مع جميع أولياء أمور التلاميذ كيفية استخراج كشف نقاط الفصل الثاني، والتي يبحث عنها اليوم جميع العائلات والتلاميذ داخل جمهورية الجزائر العربية، حيث يتم الإعلان هناك عن جميع كشوفات الدرجات الخاصة بالتلاميذ والتي حصلوا عليها في اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المنصرم 2021، ونتابع اليوم معكم كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع، كما نضع بين يديكم الطريقة الصحيحة لاستخراجها، والرابط الرسمي المختصر الصحيح الذي سوف تجدون رد لجميع اسئلتكم عليه، تابعوا معنا.

استخراج كشف نقاط الفصل الثاني

أكدت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن فتح الباب أمام أولياء أمور التلاميذ من أجل استخراج كشف نقاط الفصل الثاني الخاص بأبنائهم للعام الدراسي 2021، وذلك عبر منصة فضاء التعليمية التي تكفل لجميع العائلات الدخول عليها لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بأبنائهم وتفاصيل المسيرة التعليمية الخاصة بهم، ويشمل ذلك بالطبع جميع الفصول الدراسية بدءاً من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي، كما يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالدرجات التي حصل عليها أبنائهم، في كشوفات الكترونية مفصلة، وقد كفلت الحكومة الجزائرية لجميع المواطنين هذه الطريقة التي تتم من داخل المنازل، حفاظاً على صحة التلاميذ وأولياء الأمور من خطر عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

رابط وكيفية استخراج كشف نقاط الفصل الثاني

من أجل استخراج كشف نقاط الفصل الثاني برجاء اتباع الخطوات القليلة التالية.