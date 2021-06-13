اليونيسف ترحّب بالتزام مجموعة السبع بتوزيع لقاحات كورونا للبلدان النامية

جدة - نرمين السيد - رحبت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف هنرييتا فور، بإعلان قادة دول مجموعة السبع التزامهم ‏بتسريع توزيع لقاحات كورونا بشكل آمن وفعال ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة لأشد البلدان ‏فقراً بهدف إنهاء الجائحة فى عام 2022.‏





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