السديس يكرم رجل أمن منع اقتحام منبر الحرم

جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى السعودية، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الأحد، رجل الأمن السعودى الذى نجح فى منع رجل من اعتلاء منبر الحرم المكى.





وبحسب "روسيا اليوم"، نشرت الرئاسة صورة تجمع الرئيس العام، الشيخ عبدالرحمن السديس، مع الوكيل رقيب، محمد بن على الزهرانى، خلال تسلمه درعا تذكاريا.

وكان الزهرانى، وهو أحد منسوبى قوة الحج والعمرة، يقف مع رجال أمن آخرين بالقرب من منبر الحرم المكى، بينما كان الإمام يلقى خطبة الجمعة يوم 21 مايو الماضى، عندما اندفع أحد المصلين نحو المنبر.

لكن الزهرانى استطاع اعتراض الرجل ومنعه من الوصول للمنبر، وسيطر عليه لحين وصول باقى زملائه.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إن السديس شكر الزهرانى "على حسه الأمنى العالى وحماية أمن المسجد الحرام".