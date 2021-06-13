ماكرون يقترح إعداد أجندة جديدة للحد من التسلح بمشاركة أوروبا

جدة - نرمين السيد - اقترح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على نظيره الأمريكى جو بايدن، أن تعد أوروبا والولايات المتحدة معا "أجندة جديدة للحد من التسلح"، خصوصا على الأراضى الأوروبية بالتشاور مع القوى الكبرى المجاورة فى إشارة ضمنية إلى روسيا.





وقال الرئيس الفرنسى فى تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" – مساء اليوم الأحد- إن هناك حاجة إلى إعادة العمل بأجندة استراتيجية، وبالحد من التسلح بما فى ذلك مع القوى الكبرى التى لا نتشارك وإياها الأجندات والقيم. هذا ورحب ماكرون باللقاء المرتقب يوم الأربعاء المقبل بين بايدن والرئيس الروسى فلاديمير بوتين والذى سيتيح توضيح عناصر الاختلافات والذى آمل أن يسهم فى تحقيق تقدم على صعيد خفض النزاعات السيبرانية والبحرية والفضائية. ولدى سؤاله عن الجهة التى تعد "عدوا للحلف الأطلسى" رد ماكرون "كل قوة، كل جهة تريد إلحاق الضرر بوحدة أراضى التحالف، وتهدد أمن دوله الأعضاء". وتابع "أى قوة دولية تحاول تهديد وحدة أراضى إحدى الدول الأعضاء فى التحالف هى عدو.

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