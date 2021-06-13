 البيت الأبيض: الناتو بصدد إعادة النظر في مفهومه الاستراتيجي بشأن روسيا والصين 

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بصدد تعديل مفهومها الاستراتيجي فيما يتعلق بروسيا والصين، وستقدم وثيقة في هذا الشأن لاعتمادها في قمة الحلف لعام 2022.

واشنطن - سبوتنيك. وأفاد البيت الأبيض، في بيان صدر قبل قمة "الناتو" المقرر عقدها في بروكسل غدا الإثنين: بأن "دول الحلف سيوافقون على مراجعة المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو".

وأضاف البيان أن دول حلف شمال الأطلسي ستطلق مجموعة مبادرات "طموحة" قبل قمة يوم الاثنين، لضمان الحفاظ على أمن الحلف حتى عام 2030 وما بعده.

وأوضح البيت الأبيض أن الأعضاء الثلاثين سيتفقون على مراجعة "المفهوم الاستراتيجي" للحلف الذي سيقود "نهجه في بيئة إستراتيجية متطورة تشمل السياسات والتصرفات العدائية لروسيا والتحديات التي تشكلها الصين لأمننا، وازدهارنا، وقيمنا المشتركة والتهديدات العابرة للحدود ومنها الإرهاب، والتهديدات الالكترونية والتغير المناخي".

وذكر البيت الأبيض أن المفهوم الإستراتيجي الجديد سيطرح للموافقة عليه في قمة حلف الأطلسي العام المقبل.