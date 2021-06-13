بايدن: على الصين السماح بدخول مختبراتها لتجنب حدوث جائحة جديدة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الأحد، أن إدارته لم تتوصل بعد لنتيجة نهائية بشأن منشأ فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، مطالبا الصين بالسماح بدخول مختبراتها.





وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفى فى ختام قمة مجموعة زعماء الدول السبع فى كورنوال البريطانية، إنه لم تكن هناك إمكانية للدخول إلى المختبرات الصينية للتوصل إلى استنتاج حول منشأ فيروس كورونا، وتحديد ما إذا كان طبيعيا أم نتيجة خطأ معملى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأضاف الرئيس الأمريكى أن غياب الشفافية قد يولد وباء آخر، مبينا: "ينبغى أن يسمح لنا بالدخول إلى المختبرات الصينية للتأكد من أننا لن نواجه نوعا آخر من الجوائح".

وأشار بايدن، تعليقا على الجهود المبذولة فى مجال اللقاحات، إلى أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول قليلا من نهاية العام المقبل للقضاء على الجائحة عالميا.

وتعهد بأن تقدم الولايات المتحدة مساعدة لبعض الدول الأخرى فى إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.