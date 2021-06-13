بلينكن: إيران تسرع تخصيب اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أن إيران "تعزز برنامجها النووى بوتيرة متسارعة، ما يدفع إلى تحليل مدى إمكانية إعادتها للاتفاق النووى بأسرع وقت"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال بلينكن، فى مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية، اليوم الأحد "تحركت إيران، منذ خروجنا من الصفقة النووية وبدئها تجاهل القيود المفروضة عليها من قبل الاتفاق، بشكل أسرع وخصبت مزيدا من المواد".

وأضاف: "يجرى هذا التخصيب على مستويات ودرجات أعلى مما يسمح بها بموجب الاتفاق. فى حال استمرار هذا الأمر لاحقا وفى حال مواصلتهم الركض للأمام.. فإنهم سيمتلكون معرفة سيكون من الصعب الرجعة فيها".

وتابع: "هذا الأمر يدفع إلى النظر بشكل عاجل فى ما إذا يمكننا إعادة الملف النووى إلى الدرج الذى وضع فيه الاتفاق النووى والذى خرجت منه إيران للأسف بعد انسحابنا من الصفقة".

وتستضيف فيينا منذ أبريل مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبى حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى فى ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذى فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيرانى، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجرى المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبى سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التى يقيم وفدها بفندق قريب، فى الحوار دون خوضها أى اتصالات مباشرة مع الطرف الإيرانى الذى يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، التى ضربت قطاع النفط، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.