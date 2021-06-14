تسجيل المواليد الجدد حساب المواطن بالخطوات 1442

تحاول المملكة السعودية جاهدة التخفيف على المواطن ومنع الازدحام الذي قد يؤدي لانتشار الأمراض، فبدأت في تيسير الأمور على المواطنين وجعل معظم الأعمال تتم بشكل إلكتروني من ذلك طريقة تسجيل المواليد الجدد في حساب المواطن 1442، فالأب يستطيع وهو في منزله أن يقوم بتسجيل المولود.

تسجيل المواليد

يحرص المواطن على إضافة المولود الجديد حتى يتلقى الدعم الخاص بالمواليد. ولذلك يبحث وبكل السبل عن طريقة تسجيل المولود الجديد، وقد كانت الطريقة المعتادة أن يذهب الأب ويقوم بتسجيل المولود، ولكن تحاول المملكة تخفيف الأعباء على الناس، وتخفيف الازدحام عليهم، فيمكن تسجيل المواليد الجدد في حساب الموطن دون الحاجة للنزول من البيت.

دخول المواطن على حسابه الخاص من خلال موقع حساب المواطن الرسمي.

وبعد تسجيل المواطن لبياناته ورؤيته لصفحته الرئيسية

يقوم المواطن الضغط على خدمات التابعين.

اضغط على إضافة مولود جديد.

واكتب بيانات المولود الجديد مثل الاسم وتاريخ الميلاد والنوع.

ثم الضغط عل كلمة حفظ الطلب.

وسوف تقم الجهات المسئولة بفحص الطلب.

تسجيل المواليد الجدد حساب المواطن بالخطوات 1442تسجيل المواليد الجدد حساب المواطن بالخطوات شروط إضافة مولود جديد

هناك شروط ومعايير وضعتها المملكة كي يتم إضافة المواليد الجدد على حساب المواطن، أو طلب الأب في حصول المولود على دعم، تلك المعايير هي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

وأن يكون المواطن مسجل بالفعل على حساب المواطن ويتلقى دعم من المملكة.

الدخل الشهري للمواطن على أساسه يتحدد مقدار الدعم الذي يستحقه.

كما يمكن للجهات المراجعة رفض الطلب مع توضيح الأسباب.

كيف يحصل المواطن على الدعم المقدم من حساب المواطن

والجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشرفين عندما أقر تلك الخدمة، فعل هذا من أجل مساعد الأسر محدودة الدخل على حسن تنشئة المولود، والاعتناء بصحته وتربيته، فيقوم حساب المواطن بتحمل بعض تكاليف المولود.

كما جعل طريقة تسجيل المواليد الجدد سهلة لتيسير على الناس، علما بأنه عند تقديم الطلب ومراجعة البيانات تقوم الجهات المسئولة بالرد على الموطن بالموافقة أو الرفض.

بإدخال المولود ضمن حساب المواطن وموافقة الجهات المسئولة يبدأ المواطن في صرف الدعم الخاص بالمولود، ليساعده هذا المبلغ في توفير احتياجات المولود. فالدعم يضاف على حساب المواطن فيمكن صرفه وإنفاقه فيما ينفع المولود.

طريقة تسجيل المواليد الجدد على حساب المواطن ليست أمرا صعبا، وهى مساعدة من المملكة للمواطنين السعوديين محدودي الدخل في تربية أطفالهم الصغار، ويتم إضافة الدعم على حساب المواطن وهو الأب.