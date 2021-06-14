تمويل اونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى أصول الحديثة للتمويل

تمويل اونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، مقدم من شركة أصول الحديثة للتمويل بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد شركة أصول الحديثة للتمويل هي واحدة من الشركات، المصرحة من قبل البنك المركزي السعودي، والتى توفر حلول تمويلية للأفراد والشركات، وأيضاً توفر قروض مالية ميسرة لا تتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

تمويل اونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى شركة أصول الحديثة للتمويل

تعمل شركة أصول الحديثة للتمويل، على توفير مبالغ مالية بفترات سداد ميسرة ومرنة، تمويل الشخصي من أصول متاح لعدد كبير من العملاء، فيستطيع الحصول عليه كل من العاملين بالقطاع الحكومي والخاص والعسكرى، ويتميز التمويل من شركة أصول الحديثة للتمويل بالآتي

تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل، يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

العاملين بالقطاع الحكومي يستطيعوا طلب التمويل، دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن.

يتميز تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل، بهامش ربح تنافسي.

القرض الشخصي لدى شركة أصول الحديثة لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

يتمكن المتقدم سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة، تصل إلى 60 شهر.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري الذى يحصل عليه المتقدم.

التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي.

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام كحد أدنى، و 60 عام كحد أقصى عند انتهاء مدة التمويل.

يشترط أن يكون راتب العميل المتقدم من القطاع العسكري، لا يقل عن 10000 ريال سعودي.

3 أشهر هى مدة خدمة العملاء العاملين بالقطاع الحكومي، 9 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص.

شروط تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل بالسعوديةرابط تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل بالسعودية

قرض شركة أصول الحديثة للتمويل، يستطيع العملاء طلب التمويل والتقديم بكل سهوله، من خلال الإنترنت، حيث يدخل المتقدم على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة أصول الحديثة للتمويل، ثم الضغط على طلب التمويل، ثم يتم إدخال البيانات بكل سهوله لكي يتمكن من الحصول على التمويل.