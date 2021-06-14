خدمات مصرف الراجحي الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية وخدمة طلب إعفاء قروض

نعرض لكم في مقالنا هذا ومن خلال موقع ثقفني الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية اونلاين ؛ حيث يتسائل العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن قرض الراجحي بواسطة رقم الهوية ، لذا نقدم لكم من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مصرف الراجحي الكترونيآ وكيفية وطريقة الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الطلب وكذلك خطوات متابعة طلب تمويل الراجحي، كما سنقدم لكم خدمة الحاسبة الخاصة بهدف معرفة الدفعات المقدمة وكذلك الاقساط الشهرية عبر موقعها الرسمي،كما سنقدم من خلال مقالنا هذا كيفية وخطوات تقديم طلب اعفاء قرض الراجحي اونلاين ، حيث يقوم بنك الراجحي بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك ، ومنها: تمويلات بدون كفيل وخدمة استعلام عن قرض الراجحي برقم الطلب .

كيفية الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية:

يمكن للمستفيدين في المملكة العربية السعودية التعرف على كيفية الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية عن طريق الأنترنت ، وللقيام بذلك يجب اتباع الاتي :

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي. إدراج نسخة مصورة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد السعوديين أو صورة الإقامة للمقيمين في الاراضي السعودية . صورة من المؤهل الدراسي . إضافة خطاب من مقر العمل من اجل الراتب الشهري والمسمى الوظيفي . يقوم مصرف الراجحي بعرض المعلومات الكافية حول انواع القروض للتمكن من الاستفسار عنها . معرفة استخدام الحاسبة للتعرف على قرض الراجحي وجميع الاقساط .

وبهذا الخطوات يمكن للمستفيد التعرف على المعلومات الكافية حول قروض الراجحي برقم الهوية .

كيفية الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الطلب:

تعد خدمة استعلام عن قرض الراجحي برقم الطلب في المملكة العربية السعودية من أهم المواصيع التي يزداد عمليات البحث عليها خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى إنها تعد أحد الخدمات الإلكترونية التابعة لمصرف الراجحي ، بحيث يتمكن المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية الاستعلام عن قروض الراجحي الجسر 2021 وكذلك مدة القروض المؤجل من بنك الراجحي ، كما قام بنك الراجحي بتسهيل كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين على المملكة العربية السعودية .

متابعة طلب تمويل الراجحي:

يمكن للمواطنين والشركات متابعة طلب تمويل الراجحي عبر الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت لمصرف الراجحي ، لكي يتمكن من الحصول على قروض بنك الراجحي بكل سهولة ، بحيث تتم من خلال اتباع الاتي :

الدخول الى موقع بنك الراجحي . النقر على خانة متابعة حالة الطلبات . بعد الدخول الى صفحة حالة الطلبات . أختيار قبول وتنفيذ . الضغط على كلمة قبول وتنفيذ مرة ثانية . بعد الموافقة على عقد بيع السلعة القيام بالضغط على التالي . إختيار توكيل بيع السلعة والقيام بإيداع المبلغ في الحساب . الضغط على طلب تسليم السلعة . سوف تصل الى جوالك رمز كلمة المرور المؤقتة . يتم التوقيع على سند الأمر ثم النقر على زر التالي . وبهذا يمكن للمستفيد إيداع المبلغ بنجاح وبكل سهولة .

حاسبة تمويل الراجحي:

حاسبة تمويل الراجحي ، يقوم بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية بإضافة خدمة الحاسبة الخاصة بهدف معرفة الدفعات المقدمة وكذلك الاقساط الشهرية عبر موقعها الرسمي ، وللقيام بذلك يجب اتباع المتطلبات الاتية :

الدخول الى مصرف الراجحي ومن ثم حاسبة تمويل الراجحي. تقوم بتحديد الجنسية سواء للسعوديون أو المقيمين . اضافة بيانات القطاع الوظيفي إما حكومي او خاص . تحديد القطاع الفرعي . تحديد الراتب الشهري . تقوم بإختيار مدة التمويل . النقر على كلمة حساب .

طلب اعفاء قرض الراجحي:

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة تقديم طلب اعفاء قرض الراجحي اونلاين ، حيث يقدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات التي يحتاج إليها جميع عملاء المصرف ومن اهمها :

خدمة طلب اعفاء قروض الراجحي وعند الرغبة في ذلك يجب اتباع الخطوات الاتية :