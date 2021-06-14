طرق تجنب الثغرات الجديدة على واتساب وطريقة خاصة لحماية حسابك

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ظهرت في الفترة الأخيرة ثغرات على تطبيق واتساب وأعلن عنها من خلال الأمن السيبراني يحذر مستخدمي واتساب من كيفية اختراق حسابك من خلال الثغرات التي أعلن عنها وتظهر في بعض الهواتف واليوم سوف نعرض من خلال مقالنا هذا كيفية تفادي الثغرات والمحافظة على حسابك على الواتساب من الاختراق ، ومعرفة هل هاتفك من ضمن الهواتف التي تظهر بها ثغرات تهدد مستخدمي واتساب عبر الهواتف، وينتاب مستخدمي الإنترنت دائما حالة من الذعر، بمجرد معرفة وجود ثغرات جديدة تهددت حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما يدفعهم للبحث عن طريقة لحلها، وهو الأمر الذي حدث بعدما حذر خبراء المركز الوطني الإرشادي السعودي للأمن السيبراني، من ظهور ثغرات رقمية عالية الخطورة ينبغي التخلص منها في أسرع وقت لتجنب اختراق حسابك على واتساب، وحذر المركز الوطني الإرشادي السعودي للأمن السيبراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، من وجود ثغرات رقمية تهدد باختراق حسابك على تطبيق واتساب، نظرًا لأنها عالية الخطورة، حيث تمكن الهاكرز من تجاوز المسار، أو الاستيلاء على المعلومات التي يحتويها تطبيقك، ونعرض من خلال مقالنا طريقة تجنبك الثغرات على تطبيق واتساب وكيفية حماية حسابك من اختراقات الهاكرز.هواتف معرضة لخطر الثغرات الجديدة على واتساب:
ومن الجدير بالذكر أن المركز السعودي للأمن السيبراني قد أوضح من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر أن الحسابات المعرض أصحابها للاختراق على تطبيق المراسلة «واتساب»، هي التي تعمل بنظام «أندرويد» على نسخة (v2.21.8.13)، سواء مستخدمي واتساب أو واتساب بيزنس ويجب اخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب اختراق هواتفهم .طريقة تجنب الثغرات الجديدة على واتساب:
حيث نصح المركز السعودي للأمن السيبراني، المستخدمين بضرورة تحديث النسخ إلى الأحدث وتحميل احدث نسخة اندرويد للعمل على تجنب اختراق هواتفهم او تحميل تطبيق واتساب الاحدث ، عبر الدخول إلى متجر التطبيقات «بلاي ستور»، واختيار تطبيق واتساب، ثم اختيار تحديثه الجديد، لتجنب تلك الثغرات، بحسب ما أوضحه تطبيق المراسلة الشهير عبر موقع الرسمي.طريقة حماية حسابك على واتساب:
لحماية حسابك الشخصي على واتساب توجد العديد من الطرق التي ينصح باتباعها لحماية حسابك الشخصي على تطبيق «واتساب» من السرقة، أوضحها خبير من الخبراء المتخصصين فى برامج المراسلة وبرامج الكمبيوتر واوضحها كالتالي:
- تجنب فتح أي لينك من شخص غريب أو غير موثوق فيه، لأنه قد يكون عبارة عن لينك وهمي يستخدمه الهاكرز في عملية سرقة حسابك.
- عدم تقديم أي بيانات شخصية لأي حساب يقوم بطلبها على واتساب.
- تفعيل خاصية التحقق بخطوتين «Two-Step Verification»، لحماية حسابك في حال محاولة الهاكرز فتحه من أي جهاز آخر، عن طريق الظغط على الإعدادات ثم الحساب.
- يتم الضغط على التحقق بخطوتين، ستظهر لك رسالة تنص على ما يلي: «للمزيد من الحماية قم بتمكين عملية التحقق بخطوتين، لفرض إدخال رقم تعريف عند إعادة رقم تعريف عند إعادة تسجيل رقم هاتفك مجددا في واتساب»، ثم الظغط على «تمكين».
- أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام، واضغط على التالي، ثم قم بتأكيده، واضغط على التالي، وأخيرا إدخال بريد إلكتروني احتياطي لاستعادة الحساب في حالة نسيان رقم التعريف، ثم الظغط على التالي للحفظ.
الوسوم
ظهرت في الفترة الأخيرة ثغرات على تطبيق واتساب وأعلن عنها من خلال الأمن السيبراني يحذر مستخدمي واتساب من كيفية اختراق حسابك من خلال الثغرات التي أعلن عنها وتظهر في بعض الهواتف واليوم سوف نعرض من خلال مقالنا هذا كيفية تفادي الثغرات والمحافظة على حسابك على الواتساب من الاختراق ، ومعرفة هل هاتفك من ضمن الهواتف التي تظهر بها ثغرات تهدد مستخدمي واتساب عبر الهواتف، وينتاب مستخدمي الإنترنت دائما حالة من الذعر، بمجرد معرفة وجود ثغرات جديدة تهددت حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما يدفعهم للبحث عن طريقة لحلها، وهو الأمر الذي حدث بعدما حذر خبراء المركز الوطني الإرشادي السعودي للأمن السيبراني، من ظهور ثغرات رقمية عالية الخطورة ينبغي التخلص منها في أسرع وقت لتجنب اختراق حسابك على واتساب، وحذر المركز الوطني الإرشادي السعودي للأمن السيبراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، من وجود ثغرات رقمية تهدد باختراق حسابك على تطبيق واتساب، نظرًا لأنها عالية الخطورة، حيث تمكن الهاكرز من تجاوز المسار، أو الاستيلاء على المعلومات التي يحتويها تطبيقك، ونعرض من خلال مقالنا طريقة تجنبك الثغرات على تطبيق واتساب وكيفية حماية حسابك من اختراقات الهاكرز.هواتف معرضة لخطر الثغرات الجديدة على واتساب:
ومن الجدير بالذكر أن المركز السعودي للأمن السيبراني قد أوضح من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر أن الحسابات المعرض أصحابها للاختراق على تطبيق المراسلة «واتساب»، هي التي تعمل بنظام «أندرويد» على نسخة (v2.21.8.13)، سواء مستخدمي واتساب أو واتساب بيزنس ويجب اخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب اختراق هواتفهم .طريقة تجنب الثغرات الجديدة على واتساب:
حيث نصح المركز السعودي للأمن السيبراني، المستخدمين بضرورة تحديث النسخ إلى الأحدث وتحميل احدث نسخة اندرويد للعمل على تجنب اختراق هواتفهم او تحميل تطبيق واتساب الاحدث ، عبر الدخول إلى متجر التطبيقات «بلاي ستور»، واختيار تطبيق واتساب، ثم اختيار تحديثه الجديد، لتجنب تلك الثغرات، بحسب ما أوضحه تطبيق المراسلة الشهير عبر موقع الرسمي.طريقة حماية حسابك على واتساب:
لحماية حسابك الشخصي على واتساب توجد العديد من الطرق التي ينصح باتباعها لحماية حسابك الشخصي على تطبيق «واتساب» من السرقة، أوضحها خبير من الخبراء المتخصصين فى برامج المراسلة وبرامج الكمبيوتر واوضحها كالتالي:
- تجنب فتح أي لينك من شخص غريب أو غير موثوق فيه، لأنه قد يكون عبارة عن لينك وهمي يستخدمه الهاكرز في عملية سرقة حسابك.
- عدم تقديم أي بيانات شخصية لأي حساب يقوم بطلبها على واتساب.
- تفعيل خاصية التحقق بخطوتين «Two-Step Verification»، لحماية حسابك في حال محاولة الهاكرز فتحه من أي جهاز آخر، عن طريق الظغط على الإعدادات ثم الحساب.
- يتم الضغط على التحقق بخطوتين، ستظهر لك رسالة تنص على ما يلي: «للمزيد من الحماية قم بتمكين عملية التحقق بخطوتين، لفرض إدخال رقم تعريف عند إعادة رقم تعريف عند إعادة تسجيل رقم هاتفك مجددا في واتساب»، ثم الظغط على «تمكين».
- أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام، واضغط على التالي، ثم قم بتأكيده، واضغط على التالي، وأخيرا إدخال بريد إلكتروني احتياطي لاستعادة الحساب في حالة نسيان رقم التعريف، ثم الظغط على التالي للحفظ.
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