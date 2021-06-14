بطولة أوروبا.. هولندا تهزم أوكرانيا في مباراة مثيرة

عادت هولندا بقوة إلى البطولات الكبرى عندما انتزعت فوزا مثيرا 3-2 على أوكرانيا في بطولة أوروبا لكرة القدم، الأحد، بعدما بدا أنها فرطت في تفوقها بهدفين.
وهز المدافع دينزل دمفريس الشباك بهدف الفوز قبل خمس دقائق من النهاية، بعدما انتفضت أوكرانيا لتعدل النتيجة بفضل هدف مذهل من أندريه يارمولنكو وضربة رأس من رومان يارمتشوك.
وسيطرت هولندا على فترات طويلة من المباراة المثيرة في المجموعة الثالثة، واستحقت التقدم في الدقيقة 52، عندما تابع القائد جورجينيو فينالدم كرة مرتدة من الحارس، وبعد ذلك بست دقائق عزز المهاجم فاوت فيجهورست من تقدم فريق المدرب رونالد دي بور.
وأهدر دمفريس فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل قرب نهاية الشوط الأول، لكنه عوض ذلك بهدف الفوز بمساعدة من الحارس جورجي بوشان الذي أخطأ في التعامل مع الكرة.
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