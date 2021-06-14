نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فضاء أولياء التلاميذ 2021 وخطوات التسجيل عبر وزارة التعليم الجزائرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، تزايدت عمليات البحث مؤخرًا من أجل معرفة رابط فضاء أولياء التلاميذ والذي يعد من المواقع التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم الجزائرية التي يبحث عنها العديد من الطلاب وأولياء الأمور من أجل معرفة النتائج الخاصة بالتلاميذ عن الإمتحانات في نهاية العام الدراسي، والجدير بالذكر أن موقع فضاء من أهم المواقع الخاصة بالمرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية ولديه كافة ما يخص الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين منذ أن تم إنطلاق هذا الموقع في يوم الخميس 8 مارس 2018 وأولياء التلاميذ بالاعتماد على النتائج من خلال هذا الموقع.

رابط فضاء أولياء التلاميذ 2021

من أهم المواقع التي تتيح النتائج عبر وزارة التعليم الجزائرية من السهل التسجيل والاشتراك واتاحة كل شيء من خلال إرسال الخدمة برسائل نصية لمعرفة النتائج، فقامت الوزارة بإطلاق بيان رسمي يخص كافة الخدمات المتاحة عبر الوزارة والتي تقدم من خلال موقع فضاء من خلالها ما يلي:

الاطلاع على النتائج الفصلية الخاصة بالأبناء.

الإعلان عن المعدلات الفصلية للأبناء عبر الرسائل النصية.

الاستفادة من الخدمات يكن بالدخول على الموقع الخاص بالوزارة.

التسجيل عن بُعد لجميع الأبناء في نفس حساب أولياء الأمور.

طباعة الاستمارة الخاصة بالتسجيل من أجل الرقم التعرف المدرسي الموجود في شهادة المدرسية.

التوجه بالاستمارة للمؤسسة والمدارس برقم الهوية.

أيضا من حق كل ولي أمر أن يطلع على نتائج الأبناء والاستفادة القصوى من الخدمات المتاحة من خلال إرسال رسالة sms من خلال الهاتف.

خطوات الدخول على موقع فضاء

ويمكن الاستفادة من الخدمات عن طريق إتباع الخطوات التالية للدخول على موقع فضاء وهي :

الدخول على الموقع والضغط على تسجيل جديد.

إنشاء حساب والتسجيل بشكل مباشر.

أيضا كتابة كافة البيانات المطلوبة من بريد الكتروني – كلمة المرور – إعادة كتابة كلمة المرور – رقم الهاتف المحمول.

الضغط على موافق.

استكمال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بولي الأمر.

الضغط على التالي حتى تكتمل البيانات.

اختيار أيقونة أبناء المتمدرسين.

ملىء البيانات المطلوبة.

طبع الاستمارة المستخرجة من الموقع بعد الانتهاء من التسجيل.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية بالجزائر قامت بإطلاق تلك المنصة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل انتشار كورونا، وبذلك تكون المنصة هي حلقة الوصل بين المعلم وبين الطالب وولي الأمر، وبذلك يتيح لولي الأمر الاطلاع على المستوى التعليمي باستمرار، ويكون ذلك عن طريق إتباع الخطوات البسيطة الخاصة بالتسجيل.