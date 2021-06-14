هنا جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 وموعد بدء وانتهاء الامتحانات

جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021، يُعد واحد من أكثر المواضيع بحثًا عبر مختلف محركات البحث في دولة السودان حيث يسعى الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور معرفة جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 الخاص بطلبة الثانوية العام للعام الحالي 2021، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم السودانية بالإعلان عن الجدول الرسمي الخاص بالشهادة الثانوية السودانية 2021، وكما أعلنت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ في يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري وحتى يوم الثلاثون من الشهر نفسه، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن الجدول الخاص بالجدول للثانوية السودانية لكافة الطلبة السودانيين أو الطلبة المقيمين هناك للدراسة.جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021
بعدما تزايدت أعداد عمليات البحث في مختلف محركات البحث في السودان عن جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 وبعدما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السودانية، اليكم الآن الجدول الخاص بالامتحانات للشهادة الثانوية 2021 كالآتي:-
|المادة
|اليوم
|التاريخ
|التربية الإسلامية
|السبت
|19/06/2021
|الحاسب الآلي
|الأحد
|20/06/2021
|أحياء
|الاثنين
|21/06/2021
|جغرافيا
|الثلاثاء
|22/06/2021
|دراسات
|الخميس
|24/06/2021
|لغة عربية
|السبت
|26/06/2021
|تاريخ
|الأحد
|27/06/2021
|رياضيات
|الثلاثاء
|29/06/2021
|لغة انجليزية
|الأربعاء
|30/06/2021
في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم كله فحرصت وزارة التربية والتعليم السودانية على اتباع نظام وخطة ممنهجة من أجل إنقاذ العام الدراسي الحالي وإنجاحه بشكل كبير، وصرحت الوزارة أنها ستتبع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أداء الطلبة للامتحانات الخاصة بالشهادة الثانوية، وأعلنت الوزارة في الساعات القليلة اجدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 الخاص بطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي في السودان، ولم يتبقى إلا أيام قليلة على الامتحانات حيث أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو على ان تنتهي في أخر أيام الشهر الجاري.
الوسوم
جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021، يُعد واحد من أكثر المواضيع بحثًا عبر مختلف محركات البحث في دولة السودان حيث يسعى الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور معرفة جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 الخاص بطلبة الثانوية العام للعام الحالي 2021، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم السودانية بالإعلان عن الجدول الرسمي الخاص بالشهادة الثانوية السودانية 2021، وكما أعلنت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ في يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري وحتى يوم الثلاثون من الشهر نفسه، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن الجدول الخاص بالجدول للثانوية السودانية لكافة الطلبة السودانيين أو الطلبة المقيمين هناك للدراسة.جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021
بعدما تزايدت أعداد عمليات البحث في مختلف محركات البحث في السودان عن جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 وبعدما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السودانية، اليكم الآن الجدول الخاص بالامتحانات للشهادة الثانوية 2021 كالآتي:-
|المادة
|اليوم
|التاريخ
|التربية الإسلامية
|السبت
|19/06/2021
|الحاسب الآلي
|الأحد
|20/06/2021
|أحياء
|الاثنين
|21/06/2021
|جغرافيا
|الثلاثاء
|22/06/2021
|دراسات
|الخميس
|24/06/2021
|لغة عربية
|السبت
|26/06/2021
|تاريخ
|الأحد
|27/06/2021
|رياضيات
|الثلاثاء
|29/06/2021
|لغة انجليزية
|الأربعاء
|30/06/2021
في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم كله فحرصت وزارة التربية والتعليم السودانية على اتباع نظام وخطة ممنهجة من أجل إنقاذ العام الدراسي الحالي وإنجاحه بشكل كبير، وصرحت الوزارة أنها ستتبع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أداء الطلبة للامتحانات الخاصة بالشهادة الثانوية، وأعلنت الوزارة في الساعات القليلة اجدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 الخاص بطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي في السودان، ولم يتبقى إلا أيام قليلة على الامتحانات حيث أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو على ان تنتهي في أخر أيام الشهر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 وموعد بدء وانتهاء الامتحانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.