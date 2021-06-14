هنا جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 وموعد بدء وانتهاء الامتحانات

جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021، يُعد واحد من أكثر المواضيع بحثًا عبر مختلف محركات البحث في دولة السودان حيث يسعى الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور معرفة جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 الخاص بطلبة الثانوية العام للعام الحالي 2021، وذلك حيث قامت وزارة التربية والتعليم السودانية بالإعلان عن الجدول الرسمي الخاص بالشهادة الثانوية السودانية 2021، وكما أعلنت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ في يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري وحتى يوم الثلاثون من الشهر نفسه، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن الجدول الخاص بالجدول للثانوية السودانية لكافة الطلبة السودانيين أو الطلبة المقيمين هناك للدراسة.

جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021

بعدما تزايدت أعداد عمليات البحث في مختلف محركات البحث في السودان عن جدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 وبعدما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السودانية، اليكم الآن الجدول الخاص بالامتحانات للشهادة الثانوية 2021 كالآتي:-

المادة اليوم التاريخ التربية الإسلامية السبت 19/06/2021 الحاسب الآلي الأحد 20/06/2021 أحياء الاثنين 21/06/2021 جغرافيا الثلاثاء 22/06/2021 دراسات الخميس 24/06/2021 لغة عربية السبت 26/06/2021 تاريخ الأحد 27/06/2021 رياضيات الثلاثاء 29/06/2021 لغة انجليزية الأربعاء 30/06/2021

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2021

في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم كله فحرصت وزارة التربية والتعليم السودانية على اتباع نظام وخطة ممنهجة من أجل إنقاذ العام الدراسي الحالي وإنجاحه بشكل كبير، وصرحت الوزارة أنها ستتبع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أداء الطلبة للامتحانات الخاصة بالشهادة الثانوية، وأعلنت الوزارة في الساعات القليلة اجدول امتحانات الشهادة السودانيه 2021 الخاص بطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي في السودان، ولم يتبقى إلا أيام قليلة على الامتحانات حيث أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو على ان تنتهي في أخر أيام الشهر الجاري.