بايدن لـ بينيت: نريد العمل مع إسرائيل لدفع عملية السلام مع الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، اتفق بايدن وبينيت، على التنسيق حول الملف النووى الإيرانى والملفات الإقليمية.

فيما وصف نفتالى بينيت الرئيس الأمريكى، فى اتصال هاتفى بينهما، مساء اليوم بأنه "صديق عظيم لإسرائيل"، وتعهد بتكريس التعاون معه.

ومنح أعضاء الكنيست الإسرائيلى، اليوم الأحد، الثقة لحكومة التغيير برئاسة نفتالى بينيت، خلفا لنتنياهو، حسبما أفادت قناة "العربية".

ويترأس "بينيت" و"لابيد" الحكومة الجديدة بالتناوب، حيث سيتولى بينيت رئاسة الوزراء حتى أغسطس 2023، فيما سيتولى لابيد فى هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء الدورة الحالية من الكنيست فى نوفمبر 2025.