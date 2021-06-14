استعلام النتائج بفضاء الأولياء استخراج كشف النقاط دخول موقع ثروة tharwa.education.gov.dz

وتجدر الإشارة إلى تنامي معدات البحث بكافة ولايات الجزائر عن الموعد المُحدد لإعلان نتائج الفصل الثاني من العام الدراسي المُنقضي 2021، هذا وقد وجدنا كثافة بحثية عن نتائج المعدلات، بالإضافة إلى كشف النقاط الفصلية وطريقة استخراج النتائج، وكما ذكرنا سابقاً أن أسهل ظرق الاستعلام عن النتائج يتم عن طريق رابط موقع ثروة الإلكتروني، كما يمكن أيضا الدخول على فضاء ولي الأمر للطلاب والتلاميذ، ويجب أن ننوه إلى أن مواقع نتائج الطلاب دائما ما تتعرض الأعطال، نظرا لكثافة دخول الطلاب عليها، لذا يجب تكرار المحاولة.

رابط النتائج tharwa.education.gov.dz فضاء أولياء التلاميذ

ومن الجدير بالذكر أم كافة النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021 يتم إعلانها وفق ما هو متبع في السنوات السابقة، وذلك حسب الآلية التي تعلنها وزارة التربية الجزائرية، هذا ودائما ما يحظى رابط موقع ثروة الإلكتروني بمتابعة من قبل التلاميذ والطلاب، وذلك مع قرب بإعلان النتائج، وبُذكر أن وزارة التربية أتاح إمكانية تسجيل فضاء أولياء أمور التلاميذ، وذلك لتسهيل أولياء الأمور للتعرف على نتائج أبنائهم.

يقوم ولي أمر الطالب بالدخول على موقع فضاء الأولياء. وتسجيل الدخول يكون بالبريد الإلكتروني. يقوم بكتابة كلمة مرور “رقم سري”. يجب الموافقة على الشروط. يتم إدخال البيانات المطلوبة. اتباع الخطوات.

الدخول على رابط موقع ثروة الإلكتروني لنتائج الطلاب. إدخال البريد الإلكتروني ثم الرقم السري. يتم إرسال رقم الهاتف المحمول. اختيار “كشف نقاط الطلاب”. اختيار الفصل الدراسي. اختيار “إظهار النتيجة”.

الاستعلام بفضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاططريقة استخراج كشف نقاط التلميذ على رابط ثروة tharwa.education.gov.dz

ومن الجدير بالذكر أن روابط الاستعلام عن النتائج تعرضت اليوم لفترات طويلة من الأعطال، وتقوم وزارة التربية الوطنية على العمل لإصلاح هذه الأعطال، ولكن كثافة دخول الطلاب وأولياء أمورهم تعيد الأعطال من جديد، هذا وتنوه الوزارة إلى أن للطلاب والتلاميذ الحق في تقديم الاعتراضات والتظلمات على النتائج طبقا لجدول زمني مُحدد.