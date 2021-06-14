تفعيل قرار توطين مهن المحاسبة في السعودية بنسبة 30% وتوفير 9800 وظيفة محاسبة

يتطلع الكثير من خريجي الكليات إلى اشغال وظائف حكومية أو خاصة تناسب مجال دراستهم وتخرجهم، وخصوصاً أن اشغال وظيفة مناسبة شئ من الصعب حصول عليه في ظل الظروف الراهنة في معظم البلدان العربية، ومن ضمن التخصصات المنتشرة، ولها عدد خريجين كثيرون يرغبون في إشغال وظيفة بها من خلال موقع توظيف بالسعودية، هي مهنة المحاسبة في السعودية.

توطين المحاسبين في وظائف المحاسبة

تعد كلية التجارة من أهم الكليات المعروفة في معظم الدول، حيث يتخرج منها الآلاف والآلاف من الخريجين كل عام، في جميع الدول العربية، ويتطلع معظم الخريجين من الدول العربية لإشغال وظيفة المحاسبة في أياً من دول الخليج، وفيما يلي بيان بكل ما هو جديد من وظائف في محال المحاسبة في السعودية.

قرار توطين مهن المحاسبة في السعودية

تم بالجمعة الماضية تفعيل قرار الموارد البشرية، والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بتسكين الأماكن الشاغرة بمهنة المحاسبة بمؤسسات القطاع الخاص في المملكة، حيث يتطلع الموضوع لتسكين حوالي 9800 وظيفة محاسبة فأكثر للمحاسبين السعوديين في مدن المملكة، وهذا بنسبة 30% حيز التنفيذ,

أهم القرارات تفصيلا بالوزارة

وقد تصنفت الوظائف المستهدفة بالتوطين من قبل وزارة التضامن الإجتماعي إلى عشرين وظيفة مختلفة التصنيف تبعا للتصنيف الألي للوظائف من قبل الوزارة، وتشتمل هذه المهن في المؤسسات على: إدارة الشئون المالية والحسابية، وكذلك وظيفة مدير الميزانية والحسابات، وكذلك مدير إدارة التقارير المالية، وأيضا تشتمل على إدارة الزكاة والضرائب، وأيضاً مدير ادارة المراجعة الداخلية، والإدارة العامة الداخلية، وتشتمل أيضا على مراجعين ماليين، وعلى رئيس برنامج التدقيق الداخلي، وكذلك على وظيفة المراجع المالي الأول، والمراجع الداخلي، ووظيفة فني حسابات كلفة، ووظيفة مشرف مراجعة مالية، وكذلك وظيفة المحاسب العام، ومحاسب التكاليف، ووظيفة كاتب تكاليف، وكاتب مالية، وكاتب مسك الدفاتر، وبهذا قد نكون نقلنا لكم آخر الأخبار حول وظائف المحاسبة الخاصة من السعودية.