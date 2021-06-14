تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الخاصة بالعمالة والشركات والمؤسسات عبر موقعها الإلكتروني علي الإنترنت ، وذلك حرصاً من حكومة المملكة علي توفير الوقت والمجهود المهدرين علي أصحاب العمل والعمال في إنجاز المعاملات الحكومية من إصدار وتوثيق وتجديد لرخص وشهادات وخلافه مما يخص شؤون العمل بالمملكة ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم واحدة من أهم الخدمات التي يبحث عنها أصحاب العمل ، وهي التراخيص للعمل ، وبالفقرات التالية نستعرض لكم شروط إصدار وتجديد رخص العمل وخطوات تنفيذ الخدمة ، وهي عبارة إصدار رخص عمل لعمالة منشأة من الوافدين وتعبر عن موافقة الوزارة علي الاستعانة بهؤلاء العمال في سوق العمل السعودي ، وترخيص العمل هو أحد مصوغات إصدار وتجديد إقامة العامل الوافد من قبل المديرية العامة للجوازات ويمكنكم الاطلاع علي بيانات الخدمة من خلال موقع وزارة العمل لإصدار وتجديد رخص العمل.

شروط إصدار وتجديد رخص العمل وخطوات تنفيذ الخدمة

وضعت وزارة العمل أو الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص العمل للعمالة الوافدة والتي نستعرضها لكم في الخطوات التالية :

لابد من إصدار التراخيص علي مؤسسة أو منشأة ذات نطاق أعلي من الأحمر.

ولابد من تجديد تراخيص المنشأة وتلافي الملاحظات في ملفها.

يجب استيفاء نسب التوطين أو السعودة علي المنشأة.

كما يجب سداد أي غرامات من شأنها إيقاف النطاق.

أن لا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة مدة الستة أشهر.

خطوات التنفيذ من موقع الوزارة

يتم تنفيذ خدمة إصدار وتجديد رخص العمل بصورة فورية عن طريق رابط الدخول للخدمة علي موقع وزارة العمل السعودية بالخطوات التالية :

يقوم صاحب طلب تجديد أو إصدار الترخيص بزيارة موقع وزارة العمل – مبوب الخدمات الإلكترونية.

يختار بعد ذلك المنشأة ومنها خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.

بعد ذلك يقوم بإدخال البيانات الخاصة بالبحث ويضيف الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد رخص عملهم.

ثم يختار العمالة المقصودة بالخدمة ويضغط إرسال لتظهر له تذكرة مراجعة بها رقم السداد الإلكتروني.

بعدها يقوم بتسديد الرسوم المستحقة من خلال البنوك أو الصرافة أو حتي الدفع الإلكتروني عن طريق رقم السداد.

في النهاية يقوم صاحب الخدمة بمراجعة مكتب الجوازات التابع له من أجل إصدار بطاقة الإقامة.

يومكن لأصحاب العمل التعرف علي طريقة تجديد الإقامة الربع سنوي بالمملكة.