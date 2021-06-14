سلطة انتخابات الجزائر تعرب عن استيائها من التشكيك فى الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - أعربت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، عن استيائها من البيانات والتصريحات الصادرة عن بعض الجهات والتى تشكك فى عدم التزامها وقدرتها على صيانة وحماية أصوات الناخبين.





وذكرت السلطة فى بيان مساء الأحد على أن التصريحات والبيانات التى تصدر من بعض الجهات التى ألفت إلى مثل هذه الممارسات التى لا أساس لها من صدق أو مصداقية.

وأضافت أن مثل هذه التصريحات تمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتها التى يشهد لها بالداخل والخارج، بالإضافة إلى أنها تمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة ودعوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك.

وأكدت السلطة المستقلة أنها ستعرض نتائج الانتخابات أمام الشعب الجزائري، الذى وجهت له التحية والتقدير الذى عبر عن رأيه الانتخابى فى جو سلمى تميز بالديمقراطية واحترام الإجراءات الصحية وفقا لما أملاه البروتوكول الصحى الوقائى التى تم إعداده لهذا الاستحقاق.

كما وجهت السلطة التحية إلى الأحزاب والقوائم المستقلة التى برهنت على وطنيتها والتزامها بميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية التى وقعته مع السلطة المستقلة وخاضت أول انتخابات فى شكلها وتنظيمها وشفافيتها بحيث كانت هى المنظم والمراقب والساهر على سلامة سيرها حتى النتائج.

وكان عبد الرزاق مقري، رئيس حزب حركة مجتمع السلم "حمس" الذراع السياسى للإخوان المسلمين، قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن حزبه تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية، محذرا من وجود محاولات واسعة لتغيير النتائج ستكون عواقبها وخيمة على البلاد ومستقبل الحياة السياسية، فى استباق من الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التى جرت أمس والتى من المقرر أن تعلن نتائجها خلال 96 ساعة من تاريخ الاقتراع، بحسب قانون الانتخابات.