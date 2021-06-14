وزارة الحج في السعودية – شروط التسجيل من خلال الموقع وأسعار الباقات

وزارة الحج في السعودية أعلنت فتح باب الحجز للتقديم إلى حج بيت الله الحرام للعام الهجري 1442 هـ، كما أوضحت بعض الشروط التي يجب الالتزام بها، ومن خلال تلك المقالة إليكم أبرز الاشتراطات.

وزارة الحج

من جهتها أوضحت الحج السعودية الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبيين بأداء مناسك الحج لهذا العام الهجري.

ومن ضمن الشروط والآليات التي أفصحت عنها الوزارة في المملكة ما يلي:

حيث أتاحت المملكة التسجيل للأشخاص المقيمين داخل المملكة ممن لم يقوموا بالحج خلال الخمس سنوات الماضية.

كما سمحت المملكة التسجيل للمرأة بدون محرم.

فيما أوضحت الوزارة المسؤولة عن الحج بالمملكة عن أن التسجيل سيتم بشكل فردي.

بينما أتاحت الوزارة التقديم للفئة العمرية التي تتراوح ما بين عامي 18 إلى 65 عامًا.

بالإضافة إلى أنه يشترط التحصين بجميع أنواعه، وهم (محصن جرعة واحدة، محصن، محصن متعافِ).

علاوة على ضرورة أن يكون المتقدم لا يعاني من أمراض مزمنة.

وفي هذا الصدد توفر الوزارة باقات للحج، ويمكن للمتقدم الاختيار من بينهم.

كما يجب سداد الباقة التي اختارها المتقدم في غضون ثلاث ساعات من اختيار الباقة، وذلك لتجنب إلغاء الحجز.

شروط الحج للنساء

ومن أهم شروط أداء الحج لهذا العام الهجري هو السماح للمرأة التقديم دون الاعتماد على محرم.

طريقة التسجيل في الحج

في هذا الصدد يجب التنويه إلى أن الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، يمكنهم التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة.

وزارة العمرة والحج استعلام

من جانبها أتاحت الوزارة ثلاث باقات لأداء المناسك، لكي تتيح للمتقدمين الاختيار بينهم، وإليكم أسعارهم:

باقة الحج الأولى “المميزة”

حيث أتاحت باقة مميزة في الأبراج، ويبدأ سعرها من 16,560 ريال سعودي.

علمًا أن الباقة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، ولكن تضمن تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية.

الباقة القة الثانية للحج “المخيمات”

بينما أتاحت الوزارة باقة ثانية والتي تأتي في المخيمات، ويبدأ سعر تلك الباقة من 14,381 ريال سعودي.

جدير بالذكر أن الباقة تشمل أسعار رسوم تطبيق الاشتراطات الصحية، دون إضافة ضريبة القيمة المضافة.

الباقة الثالثة للحج “مخيمات”

كما تبدأ الباقة الثالثة للحج من سعر 12,113 ريال سعودي.

جدير بالذكر أن الباقات الثلاثة للحج شاملة التنقل من داخل مكة المكرمة.