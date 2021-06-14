برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين | هيئة السوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في الدفعة التاسعة على التوالي لحملة البكالوريوس، وقد أعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم وشروط التسجيل للرجال والنساء في برنامج لتأهيل من أجل السوق المالية كما سنتعرف.

هيئة السوق المالية برنامج تأهيل الخريجين

تقدم هيئة السوق برنامج لتأهيل الخريجين المتفوقين وحملة الماجستير وحملة الدبلوم العالي بهدف تأهلهم لسوق العمل بشكل احترافي.

هذا بالإضافة إلى أن هيئة السوق المالية تمنع المتدربين راتب شهري طوال برنامج التأهيل مجزي كما سنتعرف.

حيث يشكل نظام هيئة السوق المالية التدريبي لتأهيل الخريجين فرصة ذهبية لضمان حصول الخريج على وظيفة وهذا هو سبب اهتمام جميع الفئات المتاح لها التقديم به.

حيث إن هيئة السوق المالية تهدف من إطلاق برنامج تأهيل الخرجين المتفوقين إلى رفع كفاءة العالمين في القطاع المالي في المملكة، واكتساب الخبرات والمهارات وأيضًا المعرفة العملية.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن فتح باب التقديم من أجل الخريجين من يوم الأحد 13 يونيو 2021 إلى يوم 4 يوليو للفئات السابق ذكرها وهي مستوى ( البكالوريوس/الماجستير/الدبلوم )، وفيما يلي سنتعرف على التفاصيل.

توفر برنامج تأهيل الخريجين في تخصصات السوق المالية التالية:

المالية. المحاسبة. الإدارة. القانون. تقنية المعلومات.

مميزات برنامج تأهيل الخريجين من هيئة السوق المالية

لكي نكتشف سر الإقبال السنوي على برنامج تأهيل الخريجين يجب علينا أن نتعرف على المميزات التي يحصل عليها من يتم قبولهم في برنامج السوق المالية، وهي كالتالي:

مميزات مهنية:

تدريب عملي وتكرار المهام. تدريب وظيفي إداري. مدرب عمل شخصي في هيئة السوق. برنامج مناقشة وتقييم لتأهيل الخريجين. مشاركة في اجتماعات عمل.

مميزات تعويضية:

تمنح هيئة السوق راتب شهري 8500 ريال إلى 5000 ريال لدرجة البكالوريوس. وتمنح السوق المالية راتب شهري 11000 ريال لحملة الماجستير والدبلوم العالي. تسجيل تلقائي في التأمينات الاجتماعية. تأمين صحي تابع لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين للأسرة كاملة, التدريب على يد عاملين فعليين في هيئة السوق المالية. ثم اكتساب خبرة وتعلم مهارات عملية. في النهاية توسيع دائرة علاقاتك في سوق العمل المالية.

شروط التقديم في برنامج تأهيل الخرجين المتفوقين

وقد أعلنت هيئة السوق المالية في برنامجها لتأهيل الخريجين المتفوقين شروط وأوراق مطلوبة للتقديم وهي على النحو التالي:

يكون متفرغ تمامًا للعمل في هيئة السوق المالية. وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية مقيم في المملكة. وألا يتجاوز سن المتقدم 27 عامًا ميلادي من خريجي الجامعات أي مواليد ( 1994م – 1415هـ ) مع عدم مرور أكثر من عامين من تاريخ التخرج، بحد أقصى خريجي مايو 2019. وأن لا يتجاوز سن المتقد 30 عامًا من حملة الماجستير أي مواليد ( 1991م – 1412هـ ) مع عدم مرور أكثر من عام على تخرجه مايو 2020. ثم اجتياز المقابلة الشخصية في مقر هيئة السوق لتأهيل الخريجين.

الأوراق المطلوبة في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين:

هذا بالإضافة إلى أن هيئة السوق المالية أيضًا طلبت بعض الأوراق الهامة للتأكد من أن الخريجين من المتفوقين مجهزين من أجل التقديم في برنامج الهيئة لتأهيل الدفعة الجديدة، وهي كالتالي:

شهادة التخرج متوافقة مع شرط هيئة السوق المالية. ثم الحصول على نتيجة اختبار ممارسة اللغة الإنجليزية بنتيجة متوسطة في أحد الاختبارات التالية:

درجة الحد الأدنى للاختبار اسم الاختبار 5 IELTS 500 TOEFL paper based 180 TOEFL computer based 64 TOEFL internet based 83 STEP

في النهاية هذا رابط التسجيل في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين هيئة السوق المالية للتخصصات المختلفة المذكورة بالأعلى.