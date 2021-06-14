أسعار حملة الظفيري للحج وطريقة التسجيل في باقات الحج الداخلي بالمملكة

أسعار حملة الظفيري للحج يبحث الكثير من المواطنين علي أشهر وأكبر شركات الحملات الخاصة بالحج في المملكة. ثم يأتي في مقدمة تلك الشركات الخاصة بحملات الحج هي حملة الظفيري للحج. والتي تتميز بتقديم كافة الخدمات المميزة والأسعار الفريدة والتي سوف نتناول في المقال عن مميزات حملة الظفيري وأسعار حملة الظفيري.

تقوم الشركة علي مبدأ الحج أولاً حيث يتم تقديم أميز الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

ثم تنتهج الشركة مبدأ الكفاءة حيث تستوعب حجم المسئوليات التي تقع علي عاتقها ويشه الجميع بقدرات تلك الشركة في موسم الحج.

بالإضافة إلى الإتقان والتفاني في العمل وجودة الأداء.

ثم الوعي بحجم المسئولية والإلتزام بتقديم خدمة مميزة للحجيج.

التعهد بالسلامة وآمان الحجيج في كافة المناسك.

تعتمد الشركة علي التنوع في البرامج الخاصة بحملتها.

ثم البرنامج العام الذي يتميز بأتنه يأتي برقم المخيم 1053.

والذي يندرج في فئة 2A الذي يحتوي علي تكييف فريون إضافي كما يتم السماح للنساء بالتسجيل في دون شرط محرم.

يتيح البرنامج السفر عن طريق الخطوط الجوية السعودية.

ثم يتيح أيضاً الإقامة في الفئة أ التي تقع بالقرب من الجمرات.

بالإضافة إلى المخيمات التي مجهزة بتكييف فريون ومجهزة بكافة التجهيزات.

ثم تتم عملية التنقل داخل المشاعر عن طريق استخدام القطار.

المخيمات بعرفات مكيفة بتكييف فريون ومجهزة بجميع التجهيزات.

استخدام نظام البوفيه المفتوح في الطعام وتوفير المشروبات بكافة أنواعها علي مدار اليوم.

ثم توفير لجنة طبية علي مدار الساعة للرجال والنساء وصرف الأدوية مجاناً.

تواجد شيخ مرافق مع وجود لجنة ثقافية وإرشادية للحجاج.

استخدام الحافلات المكيفة الفاخرة في نقل الحجاج من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة ثم العودة.

ثم توفير وجبة جافة للحجاج عند الوصول إلى نقاط التجمع في طريقهم إلى المشاعر المقدسة وتقديم العصائر والمياه الباردة.

بعد الإطلاع علي شروط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

ثم قامت أكبر شركات الحج والحملات في المملكة مثل شركة الظفيري بوضع شريحة أسعارها وباقات الحج المختلفة.

وبعد ذلك قامت بوضع أسعار الخدمات الأضافية من حملة الظفيري والخالصة بالهدي والأضحية والفدية والصدقة والعقيقة.

ثم تم تحديد مبلغ أساسي لكافة تلك الخدمات وهو 475 ريال سعودي.

بالإضافة إلى 23 ريال سعودي ضريبة القيمة المضافة.

باقة ضيافة 1 أبراج والتي تبدأ من سعر 16560 ريال سعودي.

ثم باقة ضيافة مخيمات وهي باقة ضيافة مميزة وسعرها شامل النقل 14381 ريال سعودي قبل إضافة ريبة القيمة المضافة.

و باقة إضافة مخيمات والتي يكون سعرها 12113 ريال سعودي قبل إضافة القيمة المضافة.

وتلك المعلومات الخاصة بحملة الظفيري للحج 1442.

خدمات شركة الظفيري للحجاجأسعار حملة الظفيري للحج الداخليمميزات البرنامج العام في حملة الظفيري للحجأسعار الخدمات الإضافية من حملات الظفيري للحجباقات الحج في المملكة