قسط 500 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبأقل هامش ربح

قسط 500 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد الخدمات التمويلية التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل فورى بتسهيلات عديدة في المملكة العربية السعودية ، وتعتبر الشركة السعودية من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة والتي تقدم منتجات تمويلية تنافسية تلبي الاحتياجات المالية للأفراد ، بالإضافة إلى توفير عروض تمويلية بمبالغ مالية كبيرة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية ، كما تعمل الشركة علي سرعة تنفيذ إجراءات طلب الحصول على تمويل نقدى فورى بدون تحويل الراتب وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العميل.

قسط 500 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية

تقدم الشركة السعودية للتمويل عرض تمويلي قسط 500 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهري للمتقدم بالطلب ، بالإضافة إلى شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج ، كما يمكن للعميل إختيار فترات سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخري له ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي سريع المتاح لدى الشركة السعودية داخل المملكة العربية السعودية.

أسرع تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. توفر الشركة السعودية للتمويل المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل حتي 500 ألف ريال سعودي. يمكن للعميل الحصول على مبالغ مالية تصل حتي 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. لا يحتاج العميل إلي تحويل الراتب الشهري لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل الشركة السعودية للتمويل. يتميز تمويل الشركة السعودية بهامش ربح تنافسي. يمكن أن تصل نسبة الاستقطاع حتي 60%. توفر الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل.

يمكن للأفراد الراغبين في الاستفادة من تمويل الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب التقديم على الطلب من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني الرسمي لتمويل الشركة السعودية وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة داخل المملكة العربية السعودية وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

ويمكن أيضاً للعملاء الحاليين للشركة أو العملاء الجدد الاتصال على الرقم 8001240220 والاستفسار عن كافة العروض التمويلية المتاحة لدى الشركة .

يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 21 سنة وذلك للاستفادة من المنتج.

يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

يجب ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 3 أشهر وذلك إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي أوشبة الحكومي.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص او من المواطنين المقيمين يشترط ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 12 شهر وذلك للاستفادة من التمويل.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع المصرفي يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 6 أشهر وذلك للحصول على تمويل الشركة السعودية التمويل في المملكة.

كيفية التقديم على تمويل الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتبشروط الاستفادة من تمويل الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب