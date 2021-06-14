البرازيل تسجل 1.129 جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن نحو 490 ألف شخص توفوا جراء الإصابة بالمرض منذ بدء الوباء، مع تسجيل 17.4 مليون إصابة بالفيروس.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.