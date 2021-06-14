“إعلان” كشف نقاط الطلاب tharwa.education.gov.dz بفضاء ولي الأمر 2021

كشف نقاط الطلاب tharwa.education.gov.dz بالجزائر لنتائج التلاميذ في الفصل الدراسي الثاني 2021 في جميع صفوف المرحلة الابتدائية حيث يتم استخراج كشف نقاط الطالب والمعدلات الفصلية لهم من خلال فضاء يخص ولي الأمر أو من خلال فضاء التلاميذ لنتائج السانكيام والسيزيام والبيام وأيضا نتائج البكالوريا التي يتطلع الطالب للحصول عليها تباعا.

متابعة يومية وخاصة لقرارات وإعلانات وزارة التربية الوطنية والتكوين عن الجدول الزمني للإعلان عن نتائج الطلاب في جميع المراحل المدرسية، الابتدائية وحتى السزيام ونتائج البيام وأيضا البكالوريا والتي يتم الإعلان عنها تباعا حسب الجدول الزمني لها، حيث تظهر الآن نتائج المرحلة الابتدائية بفضاء ولي الأمر ويتم ابتداء من 16 جوان 2021 الإعلان عن نتائج السانكيام والسيزيام والبيام بالتوالي.

إنشاء فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الطلاب

يتابع أولياء الأمور طريقة وخطوات إنشاء حساب خاص بهم ليتمكنوا من خلاله من الدخول على الرابط الرسمي لنتائج الطلاب، ثروه، واستخراج جميع نقاط أبنائهم بالأرقام الامتحانية للطلاب بجميع المراحل:

الاستعلام بفضاء أولياء التلاميذ خطوات استخراج tharwa.education.gov.dz كشف نقاط التلميذ يبدا ولي الطالب بالدخول على موقع فضاء الأولياء. يبدا بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني. يتم بكتابة الرقم السري. يقوم ولي الطالب بالموافقة على الشروط. يقوم بتعبئة بيانات الاب والتلميذ واتباع الدرجات المطلوبة. يبدأ بالدخول على رابط ثروة لنتائج الطلاب. يتم إدخال البريد الإلكتروني ثم الرقم السري. يبدا بإرسال رقم الهاتف النقال. يقوم باختيار “كشف نقاط الطلاب”. يتم اختيار الفصل الدراسي. يقوم باختيار “إظهار النتيجة”.

كما يمكن استخراج نتائج الطلاب من خلال الأرضية الرقمية للطلاب أو الذهاب إلى المدارس واستخراج اسم ونقاط الطالب من خلال قوائم أسماء ونتائج الطلاب، ولابد أن يتم الحصول على الكود الخاص بكل طالب والذي يتم الحصول عليه من خلال المدرسة ليتم التسجيل به في الموقع وعمل فضاء لولي الأمر.