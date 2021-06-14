رابط نتائج البيام التعليم المتوسط 2021 م bem.onec.dz برقم التسجيل

رابط نتائج البيام التعليم المتوسط 2021 ، لمعرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، ازدادت البحث عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع بدء انطلاق امتحان البيام لشهادة التعليم المتوسط، دور جوان للعام 2021 في الجزائر، بجميع الولايات، مع أخذ كافة الإجراءات الاستباقية لتصدي لتسريبات امتحان البيام، حيث تم نقل مواضيع الامتحانات، تحت حراسة أمنية مشددة وكاميرات مراقبة، إلى مراكز الحفظ فور استلامها من قبل مديري التربية بالولايات، إضافة إلى إجراءات أخرى خاصة بالتصدي للأزمات، مثا الإبقاء على أساتذة التعليم الإبتدائي، بمؤساساتهم التربوية الأصلية بالقرب من مراكز الإجراء، للحراسة في امتحان شهادة البيام التعليم المتوسط، لتعويض الحراس المتغيبين، ولمدة نصف ساعة كاملة، قبل انطلاق الاختبارت، ويتم بعد ذلك تركهم للمقرات بعد تأكيد رئيس المركز، من اكتفاء عدد الحراس.

رابط نتائج البيام التعليم المتوسط 2021

إضافة إلى ماسبق ذكره، أن انطلاق امتحان شهادة البيام 2021، تزامنت مع اقتراب صدور نتائج السانكيام للتعليم الابتدائي 2021 م، وأيضًا الجدير بالعلم أن مديرين التربية للولايات، استملوا مساء يوم الأحد الماضي، مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط، والذي سيبدأ يوم الثلاثاء 15 جوان الحالي للعام 2021م، وسوف يستمر مدة ثلاثة أيام، كما وضع مديرو التربية للولايات، بالترتيب مع رؤساء مراكز الإجراء، آخر التحضيرات لامتحان شهادة التعليم المتوسط دور جوان 2021م، حيث تقرر فتح عدد 2585 مركز على المستوى الوطني، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة وسلامة الطلبة والطالبات بالجزائر.

كيفية الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط

ولراغبي الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، القيام باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الدخول على موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، بالديوان الوطني. يلي ذلك القيام بإدخال رقم التسجيل، ومن ثم الرقم السري. في النهاية الضغط على أيقونة الاستعلام، وستظهر لك كافة البيانات الخاصة نتائج البيام 2021.

في الختام نذكر بأن وفق ما أعلنته وزارة التربية الوطنية، أنه سيتم طرح نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام، في 5 من شهر يوليو القادم، بعد الانتهاء من عملية التصحيح، ورصد الدرجات لكافة الطلاب والطالبات، بمختلف الولايات بالجزائر.