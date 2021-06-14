الجيش الصومالى : مقتل 50 إرهابيا من حركة الشباب فى 48 ساعة

جدة - نرمين السيد - ونقل التلفزيون الرسمى الصومالى عن قادة عسكريين قولهم، إن العمليات وقعت فى منطقة حيران الوسطى، وشبيلى الوسطى، ومقاطعة شبيلى الجنوبية الغربية بشكل منفصل. وأعلن الجيش الصومالى عن تدمير عديد من معاقل الحركة الإرهابية، لافتا إلى أن عملياته الأخيرة ضد الحركة فى منطقة شبيلى الوسطى أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 130 إرهابيا، وحررت 6 قرى على الأقل.

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