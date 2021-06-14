تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة عبر بوابة ريف reef.gov.sa – شروط وطريقة التسجيل

برنامج ريف للأسر المنتجة، يبحث الكثيرين عن برنامج ريف للأسر المنتجة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها والدعم المادي الذي يقدمه، وكانت وزارة التنمية الريفية الزراعية المستدامة قد طرحت برنامج ريف لدعم العاطلين و الأسر المنتجة في الأرياف والقطاع الزراعي، من أجل رفع الإنتاجية والكفاءة، وقد وضعت الوزارة شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، والعاطلين عن العمل لذلك ننشر لكم رابط برنامج ريف وخطوات التسجيل في ريف للأسر المنتجة وشروط التسجيل.

تسجيل دخول بوابة ريف reef.gov.sa

أعلن برنامج ريف عبر حسابه الشخصي في تويتر عن طريقة تسجيل الدخول الى بوابة ريف، وكشف عن مواعيد صرف الدعم حيث تم وضع خطة لصرف دعم ريف للمستفيدين حيث سيكون في الثلث الأول من كل شهر ميلادي وسيتم تكرار الدعم تبعا للقطاع المسجل فيه المستفيد، الدعم المادي المقدم من برنامج ريف هو دعم مادي غير مسترد للأسر الأكثر استحقاقا يتم صرفه شهريا، متوفر في شتى القطاعات والمجالات، يتم صرف الدعم بعد أن يتم تسجيل المستفيد بطلب عبر البوابة الإلكترونية ريف ويتم الصرف بعد موافقة الشروط التي قدمها الموقع.

زيادة الإنتاجية للمزارعين و الأسر المنتجة تحسين القطاعات الزراعية والاستفادة من الموارد الطبيعية. استغلال الفرص والموارد المتاحة لتنمية القطاع الزراعي. تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتجة وزيادة الدخل الشهري.

تسجيل الدخول الى موقع ريف الإلكتروني الضغط على انشاء حساب جديد إدخال كافة البيانات المطلوبة للتسجيل ” رقم الهوية، كلمة السر، وتأكيد كلمة السر، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق المرئي” الضغط على أيقونة تسجيل دخول إرسال رمز التحقق برسالة نصية عبر الجوال. إدخال رمز التحقق سيتم التسجيل في المنصة ريف.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يعمل في المجال الزراعي، وألا يكون موظف في المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص.

ألا يزيد عمره عن 21 سنة، وألا يكون دخله يزيد عن 6000 ريال سعودي في الشهر الواحد.

ألا يكون من المستفيدين في أحد برامج الدعم الحكومي

إرسال جميع الأوراق الثبوتية أثناء التسجيل.

القطاعات المستهدفة من برنامج ريفطريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجةشروط دعم ريف للأسر المنتجة