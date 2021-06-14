الاستعلام عن بصمة الجوازات برقم الإقامة ، هي احدي الخدمات التني تقدمها وزارة الداخلية في المملكة للمواطنين والمقيمين المغتربين ، وذلك لتيسير العديد من الأمور علي المواطنين والمقيمين والحصول علي الخدمات خاصة بما يتعلق بالمرور والجوازات واستقدام العمالة وذلك بالتعاون مع خدمة نظام ساند ونظام ابشر للجوازات ، ومن الضروري لكل مواطن أن يقوم بتسجيل البصمة الخاصة به لدي وزارة الداخلية وتوثيقها ، حتي لا يتعرض للمخالفات في دوريات الشرطة ، ويتم الاستفسار عن البصمة عن طريق بوابة وزارة الداخلية ، حيث يمكن أن تتحقق من بصمتك عبر منصة ابشر بخطوات بسيطة لا تتطلب سوي رقم الإقامة ، علما بان إذا وجدت بصمتك موجودة علي النظام محدثة لا تحتاج إلي تسجيل بصمة مرة اخري ، ويمكنك الاستعلام عن البصمة من خلال رقم الإقامة ، كما سنعرضها لكم بالخطوات من خلال السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن بصمة الجوازات برقم الإقامة

قامت وزارة الداخلية في المملكة بإتاحة إمكانية الاستعلام عن البصمة من خلال عدة طرق ، وهذا الامر يغنيك عن الذهاب إلي مراكز الشرطة أو وزارات الداخلية لتوثيق بصمتك ، يمكنك الآن توثيق البصمة عن طريق الجوال من خلال بوابة ابشر للجوازات وفي حلة لميتم تسجيل البصمة أو لم يتم إدخالها بشكل صحيح فسوف يظهر أن البصمة غير محدثة وفي هذه الحالة يكون عليك أن تقوم بتسجيل البصمة مرة اخري من خلال مكاتب الجوازات السعودية في المملكة العربية السعودية .

الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة

يمكنك الاستعلام عن البصمة من خلال موقع ابشر ، مما يوفر لك الوقت والجهد ، ولتفادي العديد من المشكلات التي من الممكن أن تتعرض لها عند تسجيل البصمة إلكترونيا ، لذلك نقدم لكم الخطوات الصحيحة لخدمة استعلام عن بصمة برقم الإقامة من خلال موقع ابشر.

أكتب في الخانة الأولي رقم الهوية، أو اكتب رقم الإقامة أو الجواز أذا كنت من المقيمين.

الخانة الثانية الرمز المائي الموضح لك ثم أضغط علي عرض.

أذا ظهرت لك كلمة البصمة محدثة فهذا يعني أن وضعك سليم ولا تحتاج لتحديث بصمتك.

أما إذا ظهرت لك البصمة غير محدثة فهذا يعني أنك بحاجة إلي تحديث بصمتك.

تظهر هذه الشاشة غالبا للأطفال الذين لم يتم أستخراج بطاقة هوية لهم.

بصمة الجوازات للأطفال

وقد حددت المديرية العامة للجوازات أن هناك شروط لا بد من توافرها عند تسجيل البصمة في الجوازات وهي :

يجب أن يبدأ سن الابن من 6 سنوات أو ما يزيد.

لا يجوز تسجيل الأطفال حديثي الولادة أو الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

يجب أن يكون الأب والأم من المقيمين في المملكة.

أن يكون الطفل المُراد تسجيل بصمته قد وُلد بالمملكة.

ويجب علي الأبوين إتمام تسجيل بصمة الأطفال ، لتجنب توقيع غرامات مالية عليهم وحرمانهم من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بالمملكة.

ويجب العلم بان بوابة ابشر وزارة الداخلية تقدم العديد من الخدمات الأخري مثل تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين ، ونقل البيانات ومعلومات جواز السفر ، والعديد من الخدمات الأخري للتيسير علي المواطنين ، ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في تقديم الخدمات.