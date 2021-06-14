فيديو .. فرحة فى شوارع تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بـ نتنياهو

جدة - نرمين السيد - وكشفت أن آلاف الإسرائيليين تجمعوا فى تل أبيب والقدس، للاحتفال بإقصاء رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بعدما أمضى 12 عاما متواصلة فى السلطة، وتنصيب رئيس حزب يمينا اليمينى نفتالى بينيت بدلا منه.
وكان أغلبية أعضاء الكنيست الإسرائيلى، قد منحوا، مساء أمس الأحد، الثقة لـ بينيت بعد جلسة تصويت عاصفة استمرت أكثر من 4 ساعات، أدى بعدها بينيت ووزراء حكومته اليمين الدستورية.
ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية مقطعا مصورا يظهر نتنياهو وهو يصافح خليفته الجديد نافتالى بينيت، ويتجنب مصافحة شريكه فى الائتلاف الحكومى ورئيس الوزراء المقبل يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد.
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