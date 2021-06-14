حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا فى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة الكولومبية فى إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28.519 حالة، مقابل 29.998 السبت، ليصل العدد الإجمالى إلى مستوى 3.753.224.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضى 586 وفاة جديدة بالمرض، مقابل 577 السبت، ما كان يمثل الحصيلة القياسية السابقة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى كولومبيا إلى 95.778 شخصا.

وأضافت أنها سجلت 20.539 حالة شفاء جديدة من المرض ليرتفع عدد المتعافين إلى 3477656 شخصا.

وتعتبر كولومبيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ10 من حيث حصيلة الوفيات جراء المرض.