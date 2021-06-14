تمويل بهامش ربح تنافسي بدون تحويل الراتب بالتقسيط الميسر لدى الوطنية للتمويل

أصبح الحصول على أفضل تمويل بهامش ربح تنافسي من الأمور السهلة والميسرة بعد أن وفرتها الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تعتبر الشركة من الشركات السعودية الحديثة التي وفرت تمويلات عديدة لخدمة المواطن السعودي والمقيم بشكل عام داخل أراضي المملكة وأمتاز التمويل في الشركة بأنه مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبفترة سداد مرنة وميسرة ومتاح لجميع الجنسيات المقيمة في السعودية كما يوجد لديها ميزة التقديم الإلكتروني على القرض من خلال رابط التقديم على تمويل بلا تحويل للراتب الشهري بالتقسيط الميسر لمدة 60 شهراً لدى الشركة الوطنية للتمويل في المملكة وللعلم الشركة تابعة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالسعودي كما توفر الشركة العديد من المزايا الإضافية عند طلب التمويل منها من فترة لفترة أخرى.

مزايا الحصول على قرض من الشركة الوطنية بالمملكة

يتم الآن التقديم على قرض الشركة الوطنية للتمويل عبر الإنترنت سواء كان القرض بالسعودية للأفراد أو الشركات فعند الحصول على الموافقة على طلب القرض من الشركة فيعطى للعملاء المتقدمين كافة المزايا التمويلية المتاحة لهم والتي سوف نوضحها بالكامل لكافة العملاء سواء كان سعودي أو مقيم في السعودية كما يلي بالتفصيل:

الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة تعطي القرض بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بالشركة.

يمتاز التمويل بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية الأخرى وخاصة عند طلب تمويل السيارات لدى الشركة الوطنية للتمويل.

التمويل يتميز بأنه تمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة تصل إلى 60 شهراً في المملكة.

أمتاز قرض الشركة الوطنية للتمويل بأنه متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية وأحكامه الشرعية.

تطلب الشركة فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر لجميع العملاء العاملين في القطاع الخاص فقط.

تحتاج أيضاً الشركة الوطنية للتمويل فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل من جميع العملاء العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

للموافقة كذلك على قرض الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة لابد أن يكون عمر العميل المتقدم يبدأ من واحد وعشرون عاماً فأكثر من ذلك بموافقة الشركة أولاً.

متاح للعاملين أيضاً في القطاع الحكومي أو القطاع العسكري التقديم على قرض الشركة الوطنية للتمويل ما عدا العاملين في القطاع الخاص لابد أن تكون الشركة ضمن شركات سوق الأسهم في المملكة لأنه تمويل شخصي إسلامي.

أهم الشروط المعلن عنها لدى الشركة الوطنية للتمويل