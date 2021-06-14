مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 آخرين فى انفجار قنبلة شمال كوت ديفوار

جدة - نرمين السيد - وأوردت وكالة الأنباء البوركينية، تأكيد رئيس أركان الجيش البوركينى، أن هذا الانفجار الذى يعد رابع هجوم خلال شهرين، يأتى بعد يومين من افتتاح الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب فى مدينة "جاكفيل" بالقرب من أبيدجان.
جدير بالذكر، أن الهجمات الأخيرة شمال البلاد بالقرب من حدود بوركينافاسو ترجع إلى 29 مارس، عندما استهدف مسلحون موقعين للجيش فى "كافولو"، و"كولوبوغو"، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 من المهاجمين.
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