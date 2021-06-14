الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد نزولا من 34 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن أربعا من الإصابات الجديدة محلية مقابل ست إصابات قبل يوم.

وقالت، إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 مقابل 18 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91451 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.