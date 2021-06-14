قائمة أسعار حملات الحج 1442 باقات الخدمة المعتمدة (ضيافة – مخيمات) لحجاج الداخل

أسعار حملات الحج 1442 كما أعلنت عدد من الشركات الأسعار المبدئية لحجاج الداخل وزوار بيت الله لحرام في الشهر المقبل، حيث يتم تقسيم الخدمات حسب اختيار المقبولين في الحج عبر رابط المسار الإلكتروني للحج والعمرة ورابط حجاج الداخل، ويتم مراعاة عدد من المعايير عن تحديد أسعار الخدمة التي يتم تقديمها للزائر وسط عدد من الظروف والعوامل المؤثرة.الشركات الخدمية لزوار بيت الله الحرام
وقد قامت وزارة الحج والعمرة السبت الماضي بالإعلان الهام لها، وهو اقتصار الحج في هذا العام والذي يبدا الشهر المقبل لحجاج الداخل فقطن حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وارتأت الوزارة أن الوضع الوبائي لفيروس كرونا ما يزال معرضا للخروج عن السيطرة بعد أن نجحت المملكة في عمل العديد من الخطوات الكبيرة والهامة للسيطرة عليه من خلال محاصرة بؤر الإصابات والإجراءات الاحترازية والتعقيم وتطوير العناية المركزة بالمستشفيات، وأيضا استيراد اللقاحات وتقنين توزيعه على الشعب حسب أولويات الحجز.باقات الخدمة المعتمدة (أسعار حملات الحج 1442)
قامت وزارة الحج والعمرة باعتماد ثلاثة باقات فقط للحج هذا العام، وهي الأكثر التزاما والأفضل في تقديم الخدمات التي لم يختلف عليها زوار بيت الله الحرام، وقد قامت تلك الشركات بتقديم الأسعار الخاصة بهذا الموسم وسط العديد من التأثيرات التي أثرت على تغيير السعر هذا العام عن نظيره بأعوام سابقة.أسعار باقات الحج 1442 لحجاج الداخل
تم تحديد الأسعار المقررة للحج وباقات الحج حسب العديد من العوامل وجاءت كالتالي:
|الأسعار العامة للحج
|أسعار حملات الحج
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انطلق التسجيل في الحج للمقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر عبر رابط حجاج الداخل كالتالي:
- ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا ليوم الأحد 13 يونيو – 3 ذي القعدة، ويستمر حتى الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1442، على أن يتم إغلاق باب التسجيل لقبول 60 ألف حاج، ويتم مراجعة الطلبات تمهيدا للرد عليها.
- يبدا حجز باقات الحج ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا ليوم الجمعة 15 ذي القعدة 1442 الموافق 15 يونيو 2021.
الوسوم
أسعار حملات الحج 1442 كما أعلنت عدد من الشركات الأسعار المبدئية لحجاج الداخل وزوار بيت الله لحرام في الشهر المقبل، حيث يتم تقسيم الخدمات حسب اختيار المقبولين في الحج عبر رابط المسار الإلكتروني للحج والعمرة ورابط حجاج الداخل، ويتم مراعاة عدد من المعايير عن تحديد أسعار الخدمة التي يتم تقديمها للزائر وسط عدد من الظروف والعوامل المؤثرة.الشركات الخدمية لزوار بيت الله الحرام
وقد قامت وزارة الحج والعمرة السبت الماضي بالإعلان الهام لها، وهو اقتصار الحج في هذا العام والذي يبدا الشهر المقبل لحجاج الداخل فقطن حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وارتأت الوزارة أن الوضع الوبائي لفيروس كرونا ما يزال معرضا للخروج عن السيطرة بعد أن نجحت المملكة في عمل العديد من الخطوات الكبيرة والهامة للسيطرة عليه من خلال محاصرة بؤر الإصابات والإجراءات الاحترازية والتعقيم وتطوير العناية المركزة بالمستشفيات، وأيضا استيراد اللقاحات وتقنين توزيعه على الشعب حسب أولويات الحجز.باقات الخدمة المعتمدة (أسعار حملات الحج 1442)
قامت وزارة الحج والعمرة باعتماد ثلاثة باقات فقط للحج هذا العام، وهي الأكثر التزاما والأفضل في تقديم الخدمات التي لم يختلف عليها زوار بيت الله الحرام، وقد قامت تلك الشركات بتقديم الأسعار الخاصة بهذا الموسم وسط العديد من التأثيرات التي أثرت على تغيير السعر هذا العام عن نظيره بأعوام سابقة.أسعار باقات الحج 1442 لحجاج الداخل
تم تحديد الأسعار المقررة للحج وباقات الحج حسب العديد من العوامل وجاءت كالتالي:
|الأسعار العامة للحج
|أسعار حملات الحج
|
|
انطلق التسجيل في الحج للمقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر عبر رابط حجاج الداخل كالتالي:
- ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا ليوم الأحد 13 يونيو – 3 ذي القعدة، ويستمر حتى الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1442، على أن يتم إغلاق باب التسجيل لقبول 60 ألف حاج، ويتم مراجعة الطلبات تمهيدا للرد عليها.
- يبدا حجز باقات الحج ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا ليوم الجمعة 15 ذي القعدة 1442 الموافق 15 يونيو 2021.
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