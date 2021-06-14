قائمة أسعار حملات الحج 1442 باقات الخدمة المعتمدة (ضيافة – مخيمات) لحجاج الداخل

أسعار حملات الحج 1442 كما أعلنت عدد من الشركات الأسعار المبدئية لحجاج الداخل وزوار بيت الله لحرام في الشهر المقبل، حيث يتم تقسيم الخدمات حسب اختيار المقبولين في الحج عبر رابط المسار الإلكتروني للحج والعمرة ورابط حجاج الداخل، ويتم مراعاة عدد من المعايير عن تحديد أسعار الخدمة التي يتم تقديمها للزائر وسط عدد من الظروف والعوامل المؤثرة.

الشركات الخدمية لزوار بيت الله الحرام

وقد قامت وزارة الحج والعمرة السبت الماضي بالإعلان الهام لها، وهو اقتصار الحج في هذا العام والذي يبدا الشهر المقبل لحجاج الداخل فقطن حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وارتأت الوزارة أن الوضع الوبائي لفيروس كرونا ما يزال معرضا للخروج عن السيطرة بعد أن نجحت المملكة في عمل العديد من الخطوات الكبيرة والهامة للسيطرة عليه من خلال محاصرة بؤر الإصابات والإجراءات الاحترازية والتعقيم وتطوير العناية المركزة بالمستشفيات، وأيضا استيراد اللقاحات وتقنين توزيعه على الشعب حسب أولويات الحجز.

باقات الخدمة المعتمدة (أسعار حملات الحج 1442)

قامت وزارة الحج والعمرة باعتماد ثلاثة باقات فقط للحج هذا العام، وهي الأكثر التزاما والأفضل في تقديم الخدمات التي لم يختلف عليها زوار بيت الله الحرام، وقد قامت تلك الشركات بتقديم الأسعار الخاصة بهذا الموسم وسط العديد من التأثيرات التي أثرت على تغيير السعر هذا العام عن نظيره بأعوام سابقة.

أسعار باقات الحج 1442 لحجاج الداخل

تم تحديد الأسعار المقررة للحج وباقات الحج حسب العديد من العوامل وجاءت كالتالي:

الأسعار العامة للحج أسعار حملات الحج يكون سعر برنامج الحج العامل والحمل التابعة له:6833 إلى 15540 ريال.

أما البرنامج الأقل تكلفة “البرنامج الميسر”: 3638 ريال.

ويكون سعر البرنامج الأقل تكلفة: ما بين 3829 إلى 5456 ريال. باقة ضيافة (أبراج): تبدا من 13.560 ريال وتشمل النقل والإجراءات الصحية وأي رسوم جديدة.

باقة ضيافة مخيمات: وتبدا من 12.113 ريال وتشمل التنقلات.

فترة التسجيل في حجاج الداخل

انطلق التسجيل في الحج للمقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر عبر رابط حجاج الداخل كالتالي: