تركيا تتمسك ببقاء قواتها في ليبيا

أنهى وفد وزاري تركي رفيع المستوى زيارة لم تكن معلنة مسبقا، إلى العاصمة الليبية طرابلس، والتى التقى خلالها رئيسي الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي وكذلك رئيس مجلس الدولة.
واستبق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار رحلة الوفد الوزاري إلى طرابلس، حيث اجتمع بقوات بلاده في قاعدة معيتيقة العسكرية.
الوزير التركي أكد موقف بلاده الرافض لسحب قواتها من ليبيا رغم الدعوات الدولية لخروج القوات الأجنبية من أجل المضي قدما في التسوية وإعادة الاستقرار.
أكار اعتبر أيضا قواته في ليبيا ليست بالأجنبية، وأنها دخلت بناء على ما وصفها بالاتفاقيات الثنائية مع طرابلس، وفي إطار مقتضيات القانون الدولي، حسب قوله.
تأكيد تركيا على وجودها العسكري في ليبيا، يأتي قبل أيام من مؤتمر برلين، والذى سيُعقد فى الثالث والعشرين من يونيو الجاري، ويبحث بالأساس ضرورة انسحاب المسلحين والقوات الأجنبية من ليبيا.
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