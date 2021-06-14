تمويل بالتقسيط 60 شهر بدون كفيل وبلا فوائد عبر منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية

تمويل بالتقسيط الميسر 60 شهر يمكن الحصول عليه من خلال منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم الآن تمويل بدون كفيل للعاملين بالحكومة السعودية لعام ١٤٤٢ هجرياً وكذلك يوفر التمويل بدون رسوم مالية على المبلغ التمويلي المناسب لكافة العملاء السعوديين ربما يصل إلى 60,000 ريال سعودي على حسب رغبة العميل وتطابق الشروط الواجبة للحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كما يمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة وخاصة لكافة العملاء المستفيدبن من التمويلات الإجتماعية المسبقة من البنك ويكون لهم الأولية في الحصول على منتج آهل داخل المملكة العربية السعودية والتمويل أيضاً إسلامي ميسر يمتاز الآن بالحصول عليه بميزة رابط التمويل بدون فوائد مالية عليه لمساندة جميع المتقدمين السعوديين على سداد أقساط التمويل في مواعدها المحددة عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

الشروط الأساسية المطلوبة لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية يوفر عدد كبير من المزايا لكل العملاء السعوديين الحاصلين عليه ولكن يحتاج منتج آهل إلى بعض الشروط الواجبة للحصول على القرض المناسب ويصل إلى 60,000 ريال سعودي بعد تطبيق الشروط المطلوبة لتوفيره للعميل المتقدم.

يحتاج من المتقدم توفير كفيل غارم عند طلب قرض آهل بالتقسيط 60 شهر في المملكة.

منتج آهل لا يطلب من الموظف الحكومي بالسعودية توفير موافقة الكفيل عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية.

أيضاً يحتاج بنك التنمية الاجتماعية أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

عمر العميل عند طلب التمويل يكون من 21 عام على الأقل ويصل إلى 60 عام داخل المملكة.

يتم أيضاً توفير منتج آهل في السعودية لجميع العملاء السعوديين الذين يمتلكون دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي في السعودية.

منتج آهل تمويل إسلامي لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

التمويل بدون الحاجة إلى كفيل لكل موظفي القطاع الحكومي لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

يعطى أيضاً منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية تمويل بدون فوائد مالية وبدون رسوم على مبلغ التمويل.

ثم تمويل بالتقسيط 60 شهر أي التمويل بفترة سداد ميسرة لتسهيل السداد في المواعيد المحددة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات منتج آهل المتاحة لدى بنك التنمية الاجتماعية