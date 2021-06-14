بايدن : ملكة بريطانيا ذكرتنى بوالدتى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء الأحد، إن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ذكرته بوالدته وإنها سألت عن الرئيس الصينى شى جين بينغ والرئيس الروسى فلاديمبر بوتين.





وبعد احتساء الشاى مع الملكة البالغة من العمر (95 عاما) فى قلعة وندسور، قال بايدن للصحفيين: "لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة لكنها ذكرتنى بأمى بمظهرها وكرمها".

وأضاف بايدن "أرادت أن تعرف عن الزعيمين اللذين سأجتمع معهما وهما السيد بوتن (رئيس روسيا) وشى جين بينغ (رئيس الصين)".

واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكى مع استعراض بحرس الشرف تلاه احتساء الشاى فى قلعة وندسور غربى لندن، فى ختام قمة مجموعة السبع.

وحضرت الملكة مرتدية ثوباً مزيناً بالورود وقبعة زهرية بصحبة جو بايدن وزوجته جيل عرضاً لحرس الشرف بزيهم الأحمر التقليدى معتمرين قبعة من شعر الدب الأسود فى فناء القصر الذى تقيم فيه منذ بداية الوباء.

وبعد أن استمعوا إلى عزف النشيدين الوطنيين البريطانى والأميركى تحت أشعة الشمس، دخلوا لاحتساء الشاى قبل أن يغادر بايدن إلى بروكسل حيث من المقرر أن يشارك الاثنين فى قمة الحلف الأطلسي.

وكانت الملكة قد حضرت حفل استقبال فى كورنوال جنوب غرب إنجلترا، الجمعة، فى مستهل قمة مجموعة السبع، بوجود بايدن.

وقامت بقطع قالب الحلوى بواسطة سيف وأثارت موجة من الضحك عندما توجهت بالسؤال لقادة القوى العظمى لدى التقاط الصورة التذكارية قائلة: "هل ينبغى علينا التصرف كما لو أننا نمضى وقتاً ممتعاً؟".