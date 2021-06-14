70,421 حالة.. الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ كورونا منذ مارس

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 70.421 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فى أدنى حصيلة تم تسجيلها منذ 31 مارس.





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