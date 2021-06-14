اليوم.. محاكمة أونج سان سو تشى فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - تبدأ اليوم الإثنين، محاكمة زعيمة ميانمار أونج سان سو تشى، بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها فى الانتخابات، التى فازت بها فى نوفمبر الماضي، وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة.





وقال محاميها إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية يوليو. وتواجه أيضا سو تشى الحائزة على جائزة نوبل اتهامات أخرى أكثر خطورة، من بينها نية التحريض وخرق قانون الأسرار الرسمية، واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و 11.4 كيلوجرام من الذهب من رئيس الوزراء السابق فى يانجون. وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، قد أكدت إن العنف يتصاعد وأدانت استخدام الجيش للأسلحة الثقيلة. ورفضت وزارة الخارجية التى يقودها المجلس العسكرى فى ميانمار بيان باشليت، وشككت فى دقة التقرير وحياده. وقالت إن "التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التى ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية، وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى فى صفوفها".

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