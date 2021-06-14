عاجل.. استهداف مطار بغداد الدولى بطائرة مسيرة مفخخة

جدة - نرمين السيد - ويتعرض مطار بغداد الدولى لهجمات عديدة، كان آخرها الخميس الماضى، إذ أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، أنه تم استهداف المطار بثلاث طائرات مسيرة وأنه تم إسقاط إحدى هذه الطائرات.

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